Greve masive în zeci de orașe

Zeci de mii de protestatari au mărșăluit în zeci de orașe italiene, în timp ce grevele au oprit trenurile și transportul rutier după ce sindicatele au convocat o grevă la nivel național în sprijinul palestinienilor din Gaza.

Guvernul Giorgiei Meloni este sub presiune pentru a recunoaște statul palestinian după ce Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia au făcut acest lucru, în urma condamnării internaționale tot mai mari a atacului Israelului asupra Gazei.

Protestatarii doresc, de asemenea, ca guvernul italian să suspende acordurile de cooperare comercială și militară cu Israelul și să protejeze o flotilă de 60 de ambarcațiuni care traversează Marea Mediterană, transportând ajutoare către Gaza.

Meloni a declarat că guvernul de la Roma va recunoaște statul palestinian doar atunci când condițiile vor face acest lucru practic posibil, iar guvernul său a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Israelului în UE.

Camioanele cu arme pentru Israel, refuzate

Greva a fost organizată după ce docherii din Genova au promis că vor sprijini Flotila Global Sumud, care o include pe proeminenta activistă Greta Thunberg, amenințând că vor împiedica ieșirea navelor container care transportă mărfuri către Israel.

Săptămâna trecută, docherii din orașul Ravenna au refuzat intrarea camioanelor despre care se spune că transportă arme destinate Israelului.

Proteste au avut loc în 81 de orașe italiene sub sloganul „Să blocăm totul”. Trenurile și autobuzele au fost anulate, iar școlile și universitățile au fost închise, în timp ce lucrătorii din transportul local, profesorii și studenții au intrat în grevă.

La Florența, protestatarii au blocat accesul la o autostradă importantă. La Genova, docherii au obstrucționat intrarea în port, în timp ce studenții au blocat intrările la universitățile din Torino, Roma și Milano. La Veneția, manifestanții au mărșăluit spre port cu pancarte pe care scria „Gaza arde, vom bloca totul”.

Un parlamentar din partidul Frații Italiei al lui Meloni, Giovanni Donzelli, a declarat luni agenției de știri ITALPress: „Cred că acesta nu este momentul să recunoaștem Palestina, chiar dacă este necesar și util, dar trebuie făcut într-un proces în care statele arabe recunosc și statul Israel”.

În Genova, protestatarii au fluturat steagul palestinian în jurul portului. La Livorno, muncitorii au blocat o intrare în port. Docherii italieni încearcă să împiedice folosirea Italiei ca punct de tranzit pentru arme și provizii destinate Israelului.

„Poporul palestinian continuă să ne ofere încă o lecție de demnitate și rezistență”, a declarat Ricky, un protestatar din Genova, citat de Reuters.

Trenurile regionale spre Roma au înregistrat întârzieri și anulări, dar metroul a funcționat normal. În Milano, majoritatea liniilor de metrou au fost operaționale. Companiile aeriene nu au fost afectate.

Reacția guvernului

Guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni susține tradițional Israelul în Europa, dar în ultimele luni au apărut nemulțumiri în coaliție față de campania militară din Gaza.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a minimalizat impactul protestelor, spunând că au fost organizate de un grup sindical de extremă stângă.

Demonstrații erau planificate pentru mai multe orașe italiene pe parcursul zilei de luni, potrivit Reuters. Protestele reflectă îngrijorarea crescândă față de situația din Gaza în rândul unor segmente ale populației italiene.

