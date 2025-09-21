Aliații Israelului au anunțat că vor recunoaște statul Palestina

În ultimele zile, mai multe state aliate Israelului au anunțat că vor recunoaște statul Palestina. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă menită să izoleze Hamas și să contracareze încercările guvernului israelian de a elimina șansele unui stat palestinian.

Deși parțial simbolică, această inițiativă ar putea duce la o escaladare a tensiunilor în regiune. Există temeri că Israelul ar putea răspunde prin anexarea unor părți din Cisiordania, ceea ce ar putea determina sancțiuni comerciale europene și izolarea politică a Israelului.

Lista țărilor care s-au alăturat mișcării de recunoaștere a statului Palestina

Printre statele care au anunțat sau urmează să anunțe recunoașterea Palestinei se numără Australia, Canada, Belgia, Franța, Marea Britanie, Luxemburg, Portugalia și Malta. Posibil să li se alăture și Noua Zeelandă și Liechtenstein.

Australia, Canada și Marea Britanie și-au anunțat oficial decizia duminică. Alte țări vor face anunțul luni, în cadrul unei conferințe speciale a ONU dedicată revitalizării soluției cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian.

În centrul planului francez, acum susținut pe deplin de statele arabe, se află ideea de a face recunoașterea parte dintr-un proces mai amplu. Acesta include o Autoritate Palestiniană reformată și aleasă democratic, care să înlocuiască Hamas în Gaza în eventualitatea unui armistițiu.

Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Recomandări
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Ce spun oficialii ONU despre riscurile recunoașterii statului Palestina

Aceste declarații reflectă presiunile interne contradictorii cu care se confruntă guvernele. Pe de o parte, există riscul unui răspuns negativ din partea Israelului. Pe de altă parte, familiile ostaticilor susțin că această mișcare recompensează efectiv Hamas pentru atacul din 7 octombrie 2023.

António Guterres, secretarul general al ONU, a îndemnat statele să nu se lase intimidate de amenințările Israelului de a anexa părți din Cisiordania.

Miniștrii admit că deciziile au fost declanșate de oroarea globală crescândă față de strategia Israelului în Gaza și de planurile de aprobare a noi așezări în Cisiordania.

Președintele Macron a transmis un avertisment Israelului înainte de recunoașterea Palestinei

Emmanuel Macron a avertizat într-un interviu pentru canalul israelian 12 cu privire la efectele pe care le-ar putea avea deciziile conducerii Guvernului de la Tel Aviv. Franța a anunțat încă din luna iulie că va recunoaște statul Palestina.

„Abordarea guvernului dumneavoastră și a unor miniștri în special este de a distruge posibilitatea unei soluții cu două state”, a spus președintele francez.

El a insistat că recunoașterea nu este o recompensă pentru Hamas, deoarece gruparea teroristă dorește un stat islamic și distrugerea Israelului, ceea ce o soluție cu două state ar împiedica.

Cu ce este diferită abordarea SUA față de alte țări în problema Palestinei

SUA și Israelul au boicotat întâlnirile premergătoare conferinței ONU de luni privind soluția cu două state. În centrul diferenței lor se află convingerea israeliană că Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele în vârstă de 86 de ani Mahmoud Abbas, nu poate fi niciodată un partener credibil pentru pace.

Departamentul de Stat al SUA a încercat să blocheze discursul lui Abbas la ONU în New York, refuzând vize delegației Autorității Palestiniene. Acest lucru a declanșat un vot de 145 la 5 în Adunarea Generală a ONU pentru a-i permite să vorbească prin videoconferință.

Care sunt principalele provocări în recunoașterea statului Palestina

Miniștrii occidentali recunosc că principala slăbiciune a planului lor pentru viitorul unui stat palestinian, în afară de lipsa sprijinului israelian, este pârghia incertă pe care o au asupra reformei Autorității Palestiniene și dezarmării Hamas.

Francezii susțin însă că această mișcare a adus deja concesii din partea lui Abbas în ceea ce privește deradicalizarea și denunțarea atacului din 7 octombrie ca act terorist.

Macron afirmă că planul pentru viitor include desfășurarea unei forțe internaționale mandatate de ONU pentru a securiza Gaza și a accelera și extinde instruirea poliției, cu o verificare clară din partea Israelului. Propunerile sale au fost respinse categoric de Netanyahu.

Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution
Recomandări
Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution

Avertismentul Israelului pentru aliții care susțin Palestina

Macron a oferit să viziteze Israelul pentru a explica gândirea franceză, dar Netanyahu a spus că mai întâi ar trebui să renunțe la propunerea de recunoaștere. Acest lucru l-a determinat pe președintele francez să avertizeze că actuala ofensivă asupra orașului Gaza nu își va atinge scopul și va submina doar poziția Israelului.

El a avertizat că „ultima operațiune israeliană duce la atât de multe victime civile, încât distrugeți complet imaginea și credibilitatea Israelului, nu doar în regiune, ci în opinia publică de pretutindeni”.

Macron a subliniat riscul ca „Hamas să devină motivul pentru a nu fi niciodată în dezacord cu primul ministru și miniștrii voștri, chiar și atunci când decid lucruri nebunești”.

Care este situația actuală în Orientul Mijlociu

În încercarea de a menține vie agenda de reformă a Autorității Palestiniene, Franța, împreună cu Arabia Saudită, Norvegia și Spania, încearcă să oprească încercările Israelului de a falimenta Autoritatea Palestiniană prin reținerea de către Ministerul de Finanțe israelian a miliardelor de dolari datorate.

Cvartetul mobilizează țările în jurul unui pachet de ajutor de urgență pentru a preveni colapsul Autorității Palestiniene. Obiectivul este de a strânge peste 200 de milioane de dolari în următoarele șase luni.

O eventuală anexare a Cisiordaniei va pune o presiune specială asupra Emiratelor Arabe Unite, care au condus mișcările de normalizare a relațiilor cu Israelul prin Acordurile Abraham în 2020.

Emiratele Arabe Unite au declarat că anexarea este o linie roșie care ar pune capăt perspectivei integrării regionale și au protestat, de asemenea, față de bombardarea Qatarului de către Israel la începutul acestei luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Unica.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Gabriel Resources, rezidență fiscală din oficiu în România cu datorii la stat de 46.779.769 de lei. Sentință în procesul prin care a contestat sechestrul pe acțiunile de la RMGC
Știri România 20:00
Gabriel Resources, rezidență fiscală din oficiu în România cu datorii la stat de 46.779.769 de lei. Sentință în procesul prin care a contestat sechestrul pe acțiunile de la RMGC
Augustin Zegrean anunță verdictul CCR la pensiile magistraților: „E greu și pentru ei să se gândească că nu vor mai avea”
Știri România 19:32
Augustin Zegrean anunță verdictul CCR la pensiile magistraților: „E greu și pentru ei să se gândească că nu vor mai avea”
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar

Monden

Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Stiri Mondene 17:00
Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Stiri Mondene 16:25
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
ObservatorNews.ro
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax.ro
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Politică 18:14
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR - Sondaj CURS
Politică 16:06
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult