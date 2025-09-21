Aliații Israelului au anunțat că vor recunoaște statul Palestina

În ultimele zile, mai multe state aliate Israelului au anunțat că vor recunoaște statul Palestina. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă menită să izoleze Hamas și să contracareze încercările guvernului israelian de a elimina șansele unui stat palestinian.

Deși parțial simbolică, această inițiativă ar putea duce la o escaladare a tensiunilor în regiune. Există temeri că Israelul ar putea răspunde prin anexarea unor părți din Cisiordania, ceea ce ar putea determina sancțiuni comerciale europene și izolarea politică a Israelului.

Lista țărilor care s-au alăturat mișcării de recunoaștere a statului Palestina

Printre statele care au anunțat sau urmează să anunțe recunoașterea Palestinei se numără Australia, Canada, Belgia, Franța, Marea Britanie, Luxemburg, Portugalia și Malta. Posibil să li se alăture și Noua Zeelandă și Liechtenstein.

Australia, Canada și Marea Britanie și-au anunțat oficial decizia duminică. Alte țări vor face anunțul luni, în cadrul unei conferințe speciale a ONU dedicată revitalizării soluției cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian.

În centrul planului francez, acum susținut pe deplin de statele arabe, se află ideea de a face recunoașterea parte dintr-un proces mai amplu. Acesta include o Autoritate Palestiniană reformată și aleasă democratic, care să înlocuiască Hamas în Gaza în eventualitatea unui armistițiu.

Ce spun oficialii ONU despre riscurile recunoașterii statului Palestina

Aceste declarații reflectă presiunile interne contradictorii cu care se confruntă guvernele. Pe de o parte, există riscul unui răspuns negativ din partea Israelului. Pe de altă parte, familiile ostaticilor susțin că această mișcare recompensează efectiv Hamas pentru atacul din 7 octombrie 2023.

António Guterres, secretarul general al ONU, a îndemnat statele să nu se lase intimidate de amenințările Israelului de a anexa părți din Cisiordania.

Miniștrii admit că deciziile au fost declanșate de oroarea globală crescândă față de strategia Israelului în Gaza și de planurile de aprobare a noi așezări în Cisiordania.

Președintele Macron a transmis un avertisment Israelului înainte de recunoașterea Palestinei

Emmanuel Macron a avertizat într-un interviu pentru canalul israelian 12 cu privire la efectele pe care le-ar putea avea deciziile conducerii Guvernului de la Tel Aviv. Franța a anunțat încă din luna iulie că va recunoaște statul Palestina.

„Abordarea guvernului dumneavoastră și a unor miniștri în special este de a distruge posibilitatea unei soluții cu două state”, a spus președintele francez.

El a insistat că recunoașterea nu este o recompensă pentru Hamas, deoarece gruparea teroristă dorește un stat islamic și distrugerea Israelului, ceea ce o soluție cu două state ar împiedica.

Cu ce este diferită abordarea SUA față de alte țări în problema Palestinei

SUA și Israelul au boicotat întâlnirile premergătoare conferinței ONU de luni privind soluția cu două state. În centrul diferenței lor se află convingerea israeliană că Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele în vârstă de 86 de ani Mahmoud Abbas, nu poate fi niciodată un partener credibil pentru pace.

Departamentul de Stat al SUA a încercat să blocheze discursul lui Abbas la ONU în New York, refuzând vize delegației Autorității Palestiniene. Acest lucru a declanșat un vot de 145 la 5 în Adunarea Generală a ONU pentru a-i permite să vorbească prin videoconferință.

Care sunt principalele provocări în recunoașterea statului Palestina

Miniștrii occidentali recunosc că principala slăbiciune a planului lor pentru viitorul unui stat palestinian, în afară de lipsa sprijinului israelian, este pârghia incertă pe care o au asupra reformei Autorității Palestiniene și dezarmării Hamas.

Francezii susțin însă că această mișcare a adus deja concesii din partea lui Abbas în ceea ce privește deradicalizarea și denunțarea atacului din 7 octombrie ca act terorist.

Macron afirmă că planul pentru viitor include desfășurarea unei forțe internaționale mandatate de ONU pentru a securiza Gaza și a accelera și extinde instruirea poliției, cu o verificare clară din partea Israelului. Propunerile sale au fost respinse categoric de Netanyahu.

Avertismentul Israelului pentru aliții care susțin Palestina

Macron a oferit să viziteze Israelul pentru a explica gândirea franceză, dar Netanyahu a spus că mai întâi ar trebui să renunțe la propunerea de recunoaștere. Acest lucru l-a determinat pe președintele francez să avertizeze că actuala ofensivă asupra orașului Gaza nu își va atinge scopul și va submina doar poziția Israelului.

El a avertizat că „ultima operațiune israeliană duce la atât de multe victime civile, încât distrugeți complet imaginea și credibilitatea Israelului, nu doar în regiune, ci în opinia publică de pretutindeni”.

Macron a subliniat riscul ca „Hamas să devină motivul pentru a nu fi niciodată în dezacord cu primul ministru și miniștrii voștri, chiar și atunci când decid lucruri nebunești”.

Care este situația actuală în Orientul Mijlociu

În încercarea de a menține vie agenda de reformă a Autorității Palestiniene, Franța, împreună cu Arabia Saudită, Norvegia și Spania, încearcă să oprească încercările Israelului de a falimenta Autoritatea Palestiniană prin reținerea de către Ministerul de Finanțe israelian a miliardelor de dolari datorate.

Cvartetul mobilizează țările în jurul unui pachet de ajutor de urgență pentru a preveni colapsul Autorității Palestiniene. Obiectivul este de a strânge peste 200 de milioane de dolari în următoarele șase luni.

O eventuală anexare a Cisiordaniei va pune o presiune specială asupra Emiratelor Arabe Unite, care au condus mișcările de normalizare a relațiilor cu Israelul prin Acordurile Abraham în 2020.

Emiratele Arabe Unite au declarat că anexarea este o linie roșie care ar pune capăt perspectivei integrării regionale și au protestat, de asemenea, față de bombardarea Qatarului de către Israel la începutul acestei luni.