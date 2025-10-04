Ce spune premierul din Georgia despre protestele de sâmbătă

UPDATE 22:45: Premierul Georgiei acuză o „implicare străină” în evenimentele de sâmbătă seara și susține că „anumite persoane din străinătate și-au exprimat sprijinul” pentru evenimentele de la Tbilisi, potrivit portalului georgian de știri, Civil.ge.

UPDATE 22.37: Primarul orașului Tbilisi, din partea partidului aflat la guvernare, Visul Georgian, a numit protestul de sâmbătă seara drept „o tentativă de lovitură de stat”.

Proteste de amploare în Georgia, în ziua alegerilor locale

Știrea inițială: Mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în centrul Tbilisi, fluturând steaguri georgiene și ale UE. Davit Mzhavanadze, un participant, a declarat pentru Reuters că protestele fac parte dintr-o „criză profundă cauzată de guvernul nostru pro-rus și autoritar”.

„Cred că acest protest va continua până când aceste cereri vor primi un răspuns adecvat din partea guvernului nostru”, a adăugat el.
Un grup mai mic de manifestanți a mărșăluit spre palatul prezidențial și a fost respins de poliție după ce a încercat să pătrundă în clădire. Unii au blocat apoi o stradă din apropiere, aprinzând focuri și confruntându-se cu forțele de ordine.

Polițiștii au intervenit cu tunuri cu apă după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi

Protestatarii, care au blocat centrul capitalei și au fluturat steaguri georgiene și europene, au cerut demisia guvernului și alegeri parlamentare anticipate, acuzând partidul de guvernământ, Visul Georgian, de fraudă electorală și represiune politică.

Poliția georgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor locale.

Fosta președintă Salome Zurabișvili a respins oficial acuzațiile împotriva protestatarilor, susținând că încercarea de preluare prin forță a palatului a fost o provocare orchestrat de regim pentru a discredita protestele pașnice. Protestele coincid cu alegerile locale, care sunt văzute ca primul test electoral major pentru guvernul aflat la putere.

Protestele sunt organizate în Georgia încă din octombrie 2024

Opoziția pro-occidentală organizează demonstrații din octombrie 2024, când GD (Visul Georgian) a câștigat alegerile parlamentare considerate frauduloase de critici. Partidul a respins acuzațiile de fraudă.

Relațiile Georgiei cu Occidentul s-au răcit de la începutul războiului din Ucraina. Guvernul a înghețat negocierile de aderare la UE anul trecut, abandonând brusc un obiectiv național de lungă durată.

Protestele din Georgia au loc în ziua alegerilor locale

Sâmbătă, în Georgia au avut loc alegeri locale pentru alegerea autorităților publice locale și a primarilor, inclusiv alegerea primarului capitalei Tbilisi. Aceste alegeri s-au desfășurat într-un context de criză politică profundă, marcată de proteste și nemulțumiri față de guvernul actual.

Alegerile au fost boicotate de cele mai mari două blocuri ale opoziției, care le consideră nedrepte și revendică reforme democratice și corectitudine electorală. Partidul de guvernământ, Visul Georgian, a revendicat victoria în toate municipalitățile, dar opoziția contestă rezultatele, acuzând fraude și represiune politică.

