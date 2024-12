O lună de proteste continue

Sâmbătă, pentru a marca exact o lună de proteste pro-Uniunea Europeană, mii de oameni au creat un lanț uman în capitala Tbilisi, cerând noi alegeri parlamentare.

Țara post-sovietică este în tensiune din octombrie, când partidul de guvernământ Georgian Dream a obținut peste 54% din voturi în alegerile contestate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Demonstrațiile au izbucnit pe 28 noiembrie, după ce administrația Georgian Dream a decis să amâne deschiderea negocierilor de integrare în Uniunea Europeană cu câțiva ani. Sute de persoane au fost arestate în timpul reprimării violente a protestelor, unele fiind torturate, conform organizațiilor pentru drepturile omului.

Lanțul uman în Tbilisi

Sâmbătă după-amiază, mii de demonstranți cu steaguri georgiene și ale UE s-au aliniat de-a lungul râului Mtkvari și pe mai multe poduri din capitală.

Ei au format un lanț uman de câțiva kilometri, supranumit „Lanțul Unității”. O mașină a circulat de-a lungul liniei, difuzând melodia Beatles „I Want to Hold Your Hand” prin difuzoare montate pe acoperiș.

Recomandări PSD-PNL-UDMR au decis datele alegerilor prezidențiale 2025 – Surse

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Protestatarii au mărșăluit apoi spre locul obișnuit de adunare din fața parlamentului. Evenimente similare au avut loc în mai multe orașe din Georgia.

Liderii protestelor acuză partidul de guvernământ că readuce Georgia în sfera de influență a Rusiei. Ei susțin că candidatura țării la UE a fost subminată de guvern, deși aderarea este un obiectiv constituțional susținut de 80% din populație.

Proteste înaintea inaugurării noului președinte

Printre participanții la lanțul uman s-a numărat și președintele georgian Salome Zurabishvili. Aceasta a refuzat să demisioneze după ce un succesor favorabil partidului de guvernământ a fost ales de un colegiu electoral dominat de Georgian Dream.

Fostul fotbalist de la Manchester City, Mikheil Kavelashvili, urmează să depună jurământul duminică, dar opoziția pro-occidentală a respins victoria sa ca fiind „ilegitimă”.

Vineri, administrația Biden a impus sancțiuni fondatorului Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, acuzându-l că „subminează viitorul democratic și euro-atlantic al Georgiei în beneficiul Federației Ruse”. Alți oficiali georgieni au fost de asemenea sancționați.

Recomandări Ordonanța „trenuleț”: Angajările la stat suspendate, pensiile și salariile bugetarilor înghețate în 2025. Ce măsuri ia Guvernul

Ivanishvili, cel mai bogat om din Georgia, este considerat liderul de facto al țării, deși nu deține nicio funcție oficială. Încercarea UE de a impune sancțiuni oficialilor georgieni a fost blocată de Ungaria și Slovacia.

Situația din Georgia rămâne tensionată, cu o populație divizată între aspirațiile pro-occidentale și influența rusă persistentă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News