Proteste violente în Liban! Forțele de ordine intervin cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Președintele a făcut apel la armată

De Otilia Cristea,

Oamenii se plâng de problemele economice grave ale țării, de sărăcie și de corupție, și au declanșat o nouă ”săptămână a furiei” pe străzile din Beirut, în încercarea de a presa autoritățile să demareze reforme profunde pentru cetățeni.

Haosul a luat însă locul protestelor pașnice din fața Parlamentului, iar poliția a intervenit în forță. În urma ciocnirilor violente, au fost înregistrați zeci de răniți în ultimele zile, în rândul protestatarilor, lucru care a alarmat organizațiile care militează pentru drepturile omului.

Live from #Beirut - where electricity is cut from the whole Martyr square. Police is cracking down on protestors now. Numbers are still big. Teargas pouring like rain every 5 minutes. #lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/4XVbsd6rXB — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) January 18, 2020

Autoritățile din Beirut, pe de altă parte, susțin că polițiștii sunt atacați „violent și direct” la una dintre intrările parlamentului și li se cere protestatarilor să părăsească zona pentru propria lor siguranță.

Martorii spun că oamenii aruncă înspre forțele de ordine cu pietre și cu ghivece de flori și încearcă să forțeze intrarea în instituția statului libanez, situată în centrul Beirutului. Protestatarii au afișat un banner uriaș pe care au scris „Dacă oamenii sunt flămânzi, își vor mânca legile”.

Președintele Libanului, Michel Aoun, a cerut armatei să restaureze ordinea pe străzile Bierutului, în urma ciocnirilor violente dintre protestatari și forțele de ordine.

Army storming the crowd with their reinforcements. Just more scare tactics. #Beirut pic.twitter.com/6u29chqyWs — Samah Hadid سماح (@samahhadid) January 18, 2020

Foto: EPA