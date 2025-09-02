Mai exact, partidul condus de Sorin Grindeanu vrea ca refugiații din Ucraina găzduiți de România să plătească și ei contribuția la asigurările sociale de sănătate.

„Una dintre prevederi va viza și plata CASS și de către migranți, refugiații ucrainieni sau azilanți, CASS de 10% aferent sumelor pe care le primesc de la statul român. Mi se pare corect și echitabil să plătească la fel ca românii”, a transmis Câciu.

El a precizat că PSD vrea și scutirea de plata CASS a mamelor, a veteranilor de război, văduvelor de război, a invalizilor și deținuților politici. Potrivit surselor Libertatea, premierul Ilie Bolojan s-a opus acestei măsuri la precedenta ședință de coaliție.

Adrian Câciu (PSD) a fost ministru în perioada 2021-2024. Mai întâi a fost ministru de finanțe în Guvernul Ciucă (noiembrie 2021-iunie 2023), apoi ministru al proiectelor europene în Guvernul Ciolacu (iunie 2023-decembrie 2024).

Decizia lui vine în contextul în care mamele în concediu de creștere a copilului şi pensionarii au fost obligați să plătească taxe, iar „bogații au fost scutiți”, lucru contestat de PSD.

Mai exact, pe 7 iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net lunar, este vorba despre o taxă de 10%. Întrebat de ce a fost nevoie de așa ceva, Bolojan a răspuns că este nevoie de un sistem de sănătate mai bun, că și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical” și că România nu își mai permite excepții.

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament luni, 1 septembrie, doar pe 5 pachete/proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Al șaselea proiect, cel referitor la reforma administrației publice, a fost blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat în ședința de coaliție cu demisia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE