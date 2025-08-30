„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral şi PSD nu poate susţine astfel de lucruri”, a transmis Grindeanu.

El a precizat că, după ce Guvernul va trimite reformele din pachetul 2 de măsuri la Parlament, grupul parlamentarilor PSD va formula amendamente pentru a corecta nedreptățile.

„PSD este parte activă şi susţine pe deplin reformele necesare şi nevoia de a elimina privilegiile şi sinecurile, dar nu putem susţine măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală. La fel cum consider că pentru unitatea coaliţiei trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a subliniat președintele Camerei Deputaților.

În final, Grindeanu i-a transmis un mesaj indirect premierului Ilie Bolojan, cel care este și președintele PNL: „Consider că pentru unitatea coaliției trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”.

Pe 7 iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net lunar. Practic, mamele care cresc copilul vor primi mai puțini bani, după ce Guvernul a decis să impoziteze cu 10% indemnizația lunară (CASS). Întrebat de ce a fost nevoie de o asemenea măsură, Bolojan a răspuns că este nevoie de un sistem de sănătate mai bun, că și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical” și că România nu își mai permite excepții.

