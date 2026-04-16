O ședință tensionată a conducerii PSD, programată pentru luni, urmează să decidă soarta Executivului. Mesajul transmis de la vârful social-democraților este unul extrem de dur: „Ilie Bolojan trebuie să plece!”.

Claudiu Manda, unul dintre cei mai influenți lideri social-democrați, a confirmat public la podcastul Evz.ro planul partidului de a forța schimbarea premierului. Potrivit acestuia, PSD nu mai poate ignora presiunea străzii și nemulțumirea propriului electorat. Manda a anunțat că va vota pentru retragerea sprijinului politic, subliniind că un premier care pierde susținerea majorității celor care l-au instalat ar trebui să facă un pas în spate din onoare.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare. Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore… Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda

Social-democrații mizează pe faptul că nici USR, nici UDMR nu vor accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar, lăsând PNL într-o poziție vulnerabilă.

Claudiu Manda a explicat că prioritatea este păstrarea unei formule pro-europene, însă cu un alt nume la Palatul Victoria. „PNL poate să vină rapid cu o nouă propunere de premier, în termen de o săptămână”, a punctat acesta, încercând să transfere responsabilitatea crizei în curtea liberalilor.

În timp ce PSD își făcea calculele de dărâmare a Guvernului, Ilie Bolojan a ales un mod simbolic de a răspunde: o vizită nocturnă la sediul PNL București, în mijlocul unei reuniuni liberale.

Surse participante la întâlnire susțin că premierul a fost categoric: nu va demisiona. Cu un calm care i-a devenit marcă înregistrată, Bolojan le-ar fi transmis colegilor de partid: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”, semn că atacurile PSD nu fac decât să îi confirme poziția.

Reacția liberalilor nu s-a lăsat așteptată. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Capitalei, a lansat un avertisment dur către partenerii de coaliție. Ciucu a avertizat că, dacă PSD decide să dărâme Guvernul prin moțiune de cenzură sau demisii, PNL nu va mai face niciodată coaliție cu social-democrații. Liberalul a subliniat că partidul face „scut” în jurul premierului și că nu vor accepta să fie șantajați de partenerii de guvernare.

Ziua de luni se anunță decisivă pentru politica românească. Există trei scenarii mari pe masă:

1.Bolojan demisionează sub presiune, iar PNL propune un nou premier (scenariul dorit de PSD).

2.PSD își retrage miniștrii, generând un Guvern interimar și o criză politică profundă.

3.O mediere care să amâne deznodământul, deși pozițiile par în acest moment ireconciliabile.

