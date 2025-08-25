Portița lăsată de CCR

În urma deciziei Curții Constituționale din mai 2025, declarațiile de avere ale demnitarilor, magistraților sau funcționarilor publici sunt la secret, cel puțin teoretic, dacă aceste persoane nu aleg de bunăvoie să le trimită pentru publicare pe site-ul instituției angajatoare sau pe portalul ANI.

CCR a lăsat „o portiță” în cazul persoanelor numite sau alese, despre a căror declarații de avere a statuat că ar trebui să existe în continuare obligativitatea publicării.

Lipsa obligativității a condus la situația de la Curtea de Conturi, unde o parte dintre șefi au publicat declarația de avere actualizată, în timp ce alții nu apar deloc, deși ar fi trebuit să completeze documentele până la 15 iunie 2025, apoi să le publice pe site.

Libertatea a consultat declarațiile de avere actualizate, unde se poate observa că lefurile celor de la Curtea de Conturi au crescut la nivelul întreg anului 2024 cu câte 100.000 sau 150.000 de lei, în funcție de poziția deținută.

Nouă șefă, leafă pe măsură

Mirela Călugăreanu, șefa interimară a Curții de Conturi, a fost până de curând consilier de conturi, deci fără funcție în forul de conducere. Potrivit declarației datate iunie 2025, așadar aferentă anului fiscal 2024, aceasta a încasat de la statul român anul trecut 477.436 de lei. Cu un an înainte, 2023, suma totală a fost de 324.738 de lei. Prin urmare, a beneficiat de o creștere cu aproximativ 150.000 de lei (adică 47%).

Președintele Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi, Lucian Dan Vlădescu, a primit de la instituție, potrivit declarației de avere depuse în iunie, suma de 432.597 de lei. Pe de altă parte, în 2024 menționa un venit de 327.654 de lei, ca leafă de la Curtea de Conturi, ceea ce înseamnă că mărire de la un an la altul a fost de aproximativ 105.000 de lei (32%).

Dintre cei patru vicepreședinți, Lucian Heiuș, Ion Mocialcă, Florin Tunaru și Camelia Pricopie, doar ultima și-a depus declarația de avere pe anul 2025, în care să menționeze veniturile aferente anului 2024. Potrivit datelor completate, Pricopie a primit de la Curtea de Conturi 429.624 în anul 2024. În schimb, în anul 2023 a încasat doar 268.975 de lei, dar sunt banii pentru doar circa zece luni de mandat, ea fiind numită de Parlament la Curtea de Conturi pe 7 martie 2023.

Consilierii de conturi, cu 100.000 de lei în plus

Din rândul consilierilor de conturi, mai mulți și-au depus declarația de avere anuală. Un astfel de caz e Ion Călin, aflat la jumătatea mandatului. Fostul deputat PSD a menționat un total de 429.681 de lei încasat în 2024. Anul trecut acesta consemnase în declarația de avere 324.738 de lei. Diferența este de aproximativ 105.000 de lei (32%).

Printre cei care și-au depus declarația de avere este și Deszo Congor Attila (consilier în cadrul Curții de Conturi), care a precizat în document că a primit 426.183 de lei. În declarația de avere din 2024, aferentă anului fiscal 2023, Deszo Congor Attila încasase 324.738 de lei. Așadar, diferența este peste 100.000 de lei, iar procentual creșterea este de 31%.

Și Claudia Boghicevici, consilier de conturi, și-a depus declarația de avere, aceasta menționând venituri de 429.801 de lei din salariul de la ASF, cu aproximativ 100.000 de lei mai mult față de cei 324.858 din anul fiscal 2023.

O sumă aproape similară pe 2024 a obținut și Lacziko Eniko Katalin (consilier de conturi), adică 429.681 de lei, exact aceeași leafă totală fiind și în cazul lui Aurelian Bădulescu, pentru anul menționat.

Nici pe site-ul Curții de Conturi, de unde a plecat în luna iulie, dar nici pe cel al noii instituții unde se află, Curtea Constituțională, nu figurează declarația de avere a lui Mihai Busuioc, numit pentru ani 9 ani la CCR. Din punct de vedere legal, încă există obligativitatea depunerii declarației de avere la numirea în funcție.

