(Publicitate) Tot mai multe cupluri își doresc și ședințe foto înainte sau după marele eveniment al nunții

Ședința de logodnă

Lucrurile sunt ceva mai schimbate astfel încât o ședință foto de logodnă poate fi planificată ca motiv de a anunța și viitorul eveniment, nunta. Pentru unii, ședința foto de logodnă o înlocuiește pe cea de tip save the date. Depinde însă și cum se întâmplă, dacă logodna va presupune organizarea unei petreceri.

O astfel de ședință foto vă permite să experimentați astfel încât aveți șansa de a lucra cu un fotograf profesionist pentru nunta, de a lega o prietenie benefică și pentru starea voastră psihică când vine vorba de a fi „urmăriți” de obiectiv. Ideea de a vă familiariza cu obiectivul, cu fotograful va permite ca nunta și ședințele foto ce vor urma să fie lipsite de emoție, legat de experiența nouă de a fi în fața camerelor.

Astfel de ședințe foto sunt la cerere, realizate în cadre diverse, în haine lejere. Inventivitatea fiecăruia face ca o astfel de ședință foto să fie o idee practică în a crea acele mărturii de tip foto oferite invitaților sau chiar invitația de nuntă să conțină una din fotografiile realizate în cadrul acestei ședințe.

Ședința save the date

De obicei este cea organizată cu un an, maximum 6 luni înainte de data aleasă pentru marea zi. Trebuie să existe suficient timp pentru a anunța publicul despre ce urmează. Pentru cei care nu pun preț pe formalitate și își doresc o ședință foto de acest gen doar pentru plăcerea proprie, totul se poate organiza oricând înainte de a începe și stresul despre nuntă – cu un sezon înainte spre exemplu.

Presupune un decor tematic, cu pancarde de tip save the date. Acest tip de ședință foto are influențe străine desigur, de mare efect asupra publicul român. Cei care decid să colaboreze cu Jadoris spre exemplu pot fi siguri că vor primi și sugestii despre tematică, despre locație și tot ce presupune această ședință foto.

Trash the dress

Poate că una dintre cele mai populare tipuri de ședințe foto se referă la cea de după nuntă, de tip trash the dress. Poate fi inclusă în pachetul de servicii aferente pentru marea zi.

Poate fi organizată cât mai repede după eveniment. Din rațiuni practice unii fac asta chiar în următoarele zile – pentru că își doresc fotografii din această sesiune foto să fie incluse în albumul de nuntă.

O astfel de ședință foto presupune a folosi ținutele de mire și mireasă, fără ezitări în a le murdări și chiar distruge. Arta și frumosul în altfel de interpretări, mireasa rupând-și rochia poate fi o antiteză de concepte ce stârnește val de reacții. Așadar da, nu este pentru oricine o astfel de ședință foto. Înainte de a alege așa ceva preferați să întrebați fotograful despre ce presupune.

În varianta mai „cuminte” mirii preferă să fie la lejeri ca oricând și pentru a nu distruge total ținutele au în vedere totuși un mod mai îndrăzneț de a poza – pe munte, purtând sneakersi, în cadre naturale care mai de care, jucându-se în apă de izvor, la malul marii etc. Există clar variante care să înlocuiască îndrăzneaţa idee de a rupe rochia, de a murdări costumul just for fun.

Pentru cei în colaborare cu Jadoris o ședință foto post wedding poate fi inclusă de la bun început în pachetul de servicii foto pentru nuntă. Nu vă condiționați de distanțe spre exemplu, întrucât în acest caz echipa este pregătită pentru deplasări. Rămâne însă să stabiliți ce șanse sunt pentru ca la o anumită dată cei doi fotografi să fie disponibili.

Fotografia de nuntă presupune clar creativitate și o abordare unică pentru ca cei doi, mirele și mireasă să fie fotografiați în cadre unice. Așadar alegerea celui cu care colaborați va fi diferența între ședințele foto interesante și cele realizate după un stil inspirat de la alții.