Le réalisateur Quentin Tarantino reçoit le 12ème Prix Fitzgerald à l'hôtel Belles Rives à Antibes le 9 juin 2023. Le prix Fitzgerald est un prix littéraire français créé en 2011 par Marianne Estène-Chauvin, présidente de l'Académie Francis Scott Fitzgerald et propriétaire de l'Hôtel Belles Rives. Depuis désormais 10 ans, le Prix Fitzgerald est la référence littéraire de la Côte d'Azur. Sébastien Botella / Nice Matin / Bestimage Director Quentin Tarantino receives the 12th Fitzgerald Prize at the Hotel Belles Rives in Antibes on june 9th 2023 / Profimedia Images