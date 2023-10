Un alt avion care transporta provizii medicale ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru Gaza a aterizat vineri dimineață pe aeroportul Al-Arish din Egipt, a anunțat Biroul regional al OMS pentru Mediterana de Est pe platforma de socializare X, scrie CNN.

Avionul a transportat 9 tone de provizii ale OMS, inclusiv „materiale chirurgicale și instrumente pentru 1.000 de operații medicale, rezervoare de apă și corturi”, a precizat biroul, într-o postare.

