Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat tragedia de la Constanţa, unde o femeie a murit sub ochii pompierilor, ajunşi fără scară şi saltea, iar titlul articolului incriminat de Arafat de pe Mediafax este „Ion Cristoiu, despre incendiul de la Constanţa: Raed Arafat e de vreo 30 de ani în funcţie şi se simte aşa, o anumită oboseală”.

„Normal era să se facă şi o anchetă în legătură cu Raed Arafat, el este demult, este şefu ISU. Nu înţeleg de ce pompierii au trecut în subordinea domniei sale. S-a zis că ei trebuie să fie împreună cu SMURD. Cele două operaţiuni sunt net diferite, adică poate să fie incendiu, dar fără SMURD şi poate să fie SMURD fără pompieri. Ce este ciudat e că nimeni nu l-a deranjat şi nimeni nu l-a întrebat. Eu cred că domnul Raed Arafat e de vreo 30 de ani şi se simte aşa o anumită oboseală. Normal era acum să se discute despre condiţia sa”, a afirmat Ion Cristoiu.

Reacţia lui Arafat: „Dumneavoastră veţi continua să răspândiţi minciuni şi narative false şi veninoase”

„Dupa cum am mai arătat şi altă dată, minciuna şi denaturarea adevărului sunt uneltele folosite de unii jurnalişti sau pseudojurnalisti, pentru a atinge scopul lor de a manipula opinia publică şi de a promova unele narative false referitoare la o persoana anume sau la un subiect. Domnul Ion Cristoiu excelează în acest mod de abordare şi foloseste platforme, precum Mediafax în cazul de faţă, pentru a răspândi veninul lui şi minciunile care nu au baza în realitate”, scrie Arafat.

„Maestrul” Cristoiu afirmă că eu as fi în funcţie de 30 de ani, adică de când am terminat facultatea de medicină. De fapt, de 30 de ani am înfiinţat primul echipaj SMURD şi fără să fi avut vreo functie, iar primii 8 ani am muncit voluntar fără să am vreun venit pentru munca depusă”, precizează Raed Arafat.

„Prima funcţie a fost cea de subsecretar de stat şi ulterior de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, între august 2007 şi ianuarie 2014, iar a doua functie, pe care o am şi în prezent, este cea de secretar de stat, sef al DSU, începand cu 28 ianuarie 2014. Cele două functii diferă ca atribuţii şi responsabilităţi, chiar dacă pe partea asistenţei medicale de urgenţă există o continuitate între ele”, explică Arafat.



Nu am obosit să muncesc, nu am obosit să-mi fac treaba, dar m-am săturat de personajele ca dumeavoastră, domnule Cristoiu, care sunt dispuse să denigreze şi să murdarească venind cu ştiri false şi cu informaţii incomplete, pline de venin, dar care nu au niciun fundament în real. În concluzie, eu îmi voi continua munca de a construi mai departe, iar dumneavoastră veţi continua să răspândiţi minciuni şi narative false şi veninoase, pentru că la vârsta dumneavoastră sigur nu vă veţi schimba! Raed Arafat:

