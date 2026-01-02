Cum va ajuta România Elveția după incendiul de la Crans-Montana

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Euronews că ajutorul României include utilizarea unui avion militar pentru transportul pacienților în stare critică. Această ofertă a fost făcută prin Mecanismul de Protecție Civilă la nivel european.

„S-a ținut o ședință CNSU și s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se dorește, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD București, să ducem până la cinci pacienți critici sau până la zece pacienți mai puțin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecție Civilă Europeană”, a precizat Raed Arafat, conform sursei citate.

40 de oameni au murit, iar alţi 115 au fost răniţi în incendiul din stațiunea Crans-Montana Foto: Profimedia

Elveția a actualizat bilanțul victimelor incendiului de la barul Le Constellation. Comandantul poliției a declarat că 40 de persoane au murit, iar 115 sunt rănite, multe în stare gravă, potrivit BBC. 60 de pacienți sunt tratați la un spital din Sitten, în timp ce alții au fost transferați la spitale din alte orașe elvețiene.

„În urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția, ca parte a sprijinului internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație. (…) Când cineva are nevoie, nu întrebi „de ce” sau „cât costă”. Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni”, a anunțat Radu Miruță, ministrul apărării, pe Facebook.

Ce trebuie să învățăm după incendiul din Elveția

Raed Arafat a subliniat că alte state europene au oferit locuri pentru pacienți, dar mai puține țări s-au implicat în oferirea de transport medicalizat.

Imaginile video par să confirme varianta conform căreia artificiile atașate unor sticle de șampanie au declanșat incendiul din localul „Le Constellation” din Crans-Montana

„Deschide amintiri și aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineață am fost în legătură și cu colegii noștri din Elveția și cu colegii de la Protecția Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviație de salvare al lor, cu care avem o relație foarte apropiată. Din păcate, trebuie să învețe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență consideră că nici Elveția, nici alte țări europene nu sunt pregătite să trateze un număr atât de mare de pacienți cu arsuri grave, precum cei afectați de tragedia din noaptea de Revelion.

Foarte multe amănunte, din poveștile martorilor sau pozele și filmulețele apărute online, indică o asemănare foarte mare între incendiul de la Crans-Montana și cel din Colectiv.

Raed Arafat este considerat unul din principalii vinovați ai tragediei de la Colectiv. Imaginile cu primele minute ale intervenției, ținute ascunse timp de patru ani și publicate în 2019 de Libertatea, arată momentele de haos. Și raportul Corpului de Control al Guvernului Cioloș, publicat în 2016, subliniază erori grave în intervenția pompierilor din acea noapte.

