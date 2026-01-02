Elveția a declarat 5 zile de doliu

Steagurile au fost arborate în bernă timp de cinci zile la Palatul Federal – sediul guvernului – și s-au oferit condoleanțe în locul urărilor tradiționale de Anul Nou.

În prima sa zi ca șef al statului elvețian timp de un an, conform sistemului de președinție rotativă în vigoare în Elveția, președintele Confederației, Guy Parmelin, a subliniat joi seara, 1 ianuarie, „contrastul îngrozitor, ironia crudă de a transmite populației un mesaj diferit de cel senin și pașnic” pe care îl plănuise.

În schimb, s-a dus la locul dezastrului în stațiunea de lux Crans-Montana, extrem de populară în această perioadă a anului, pentru a plânge „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a cunoscut vreodată țara noastră”. Incendiul, a cărui origine este încă necunoscută, a lăsat în urmă aproximativ patruzeci de morți și 115 răniți, majoritatea grav, conform unui bilanț preliminar.

Declarațiile sfâșietoare ale martorilor

Relatările adunate pe parcursul zilei de presa elvețiană sunt sfâșietoare. Una dintre aceste relatări este cea a lui Léandre, un bucătar francez în vârstă de 32 de ani, unul dintre primii la fața locului, care a făcut tot posibilul să ofere primul ajutor victimelor. „S-a întâmplat în câteva secunde. Oamenii au fost arși complet de vii, oameni foarte tineri”, a declarat el.

„Erau oameni arși foarte rău; am încercat să-i salvăm cât de bine am putut, să-i acoperim pentru că nu mai aveau haine. Am putut vedea, de asemenea, că până și salvatorii erau distruși, copleșiți de situație.”

Același șoc a fost resimțit de un angajat al unei școli internaționale din stațiune: „Era ca o zonă de război. Păr, fețe și mâini arse, scene de resuscitare. Șocul, haosul total.”

Printre primii care au intervenit la fața locului, un profesionist din domeniul sănătății, aflat în vacanță în Crans-Montana, a descris telefonic pentru RTS Info o situație de coșmar. „Am văzut scene oribile de panică. Era ca Bataclan-ul fără arme. Numărul mare de oameni este atât de impresionant; erau oameni care zăceau peste tot, toată lumea era arsă. Tinerii încercau să facă resuscitare cardiopulmonară.”

El a explicat că a participat la trierea răniților pentru a evalua gravitatea rănilor lor, dar „toți erau în stare critică, se auzeau țipete de peste tot”.

Scânteile artificiilor atașate de sticlele de băutură ar fi ajuns la tavanul din burete

La 1:30 dimineața, în ajunul Anului Nou, un incendiu puternic și foarte rapid a devastat barul Constellation, care era ocupat de 200 până la 300 de persoane, majoritatea cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, conform mai multor relatări locale care descriu clientela acestui local ca fiind cea mai tânără dintre toate locurile festive din acest oraș turistic, care nu duce lipsă de astfel de locuri.

Principala ipoteză a incendiului, așa cum au relatat clienții fideli, este utilizarea unor artificii atașate de sticlele de șampanie. „Pentru a le aduce înăuntru, chelnerițele obișnuiau să se urce pe umerii angajaților. Și tavanul trebuie să fi luat foc”, a speculat un vizitator obișnuit al stațiunii.

Imaginile cu unitatea disponibile online arată că decorul interior era alcătuit din foarte mult lemn, ca să reproducă aspectul unei cabane alpine.

Refuzând să confirme sau să infirme această posibilă cauză a incendiului, sistemul judiciar cantonal Valais spune că pur și simplu că o „conflagrație generalizată” explică intensitatea flăcărilor.

Acest fenomen apare mai ales atunci când un amestec aer-gaz arde rapid, eliberând presiune și creând un incendiu fulgerător. După cum au indicat autoritățile în declarația lor, această „conflagrație generalizată” a provocat una sau mai multe explozii, și nu invers.

Pe de altă parte, într-o poză făcută în barul Constellation și trimisă către BFMTV se arată exact momentul în care a izbucnit incendiul.

În partea de sus a imaginii, primele flăcări pot fi văzute pe izolația din spumă aplicată pe tavanul localului. Buretele care se presupune că ar fi fost fonoabsorbant de pe tavan pare să fi fost aprins de artificiile de pe sticlele de șampanie.

Iar focul s-a răspândit extrem de rapid ulterior, așa cum se vede și în imaginile de mai jos. La fel ca în cazul incendiului din Colectiv, buretele folosit pe tavanul clubului din Elveția este piramidal.

🇨🇭 | #Vidéo du début de l#incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana, en #Suisse. Lincendie serait lié à des bougies étincelantes placées sur des bouteilles de #champagne. Bilan 40 morts et plus de 100 blessés 😥 pic.twitter.com/ELDnWNvh0v — Instant Actu (@Inst_Actu) January 1, 2026

Martorii au mai spus că evacuarea a fost „foarte dificilă”, deoarece ruta de evacuare din camera în care se aflau era „îngustă”, iar scările care duceau afară erau „și mai înguste”.

De altfel, acest lucru se poate observa din pozele postate chiar de club, pe Tripadvisor, înainte de tragedie. „Am avut mare noroc”, adaugă ei, spunând că erau „aproximativ 200 de oameni care încercau să iasă în 30 de secunde pe niște trepte foarte înguste”.

Ieșirea de urgență din club era foarte îngustă – foto Tripadvisor

Nu toate cadavrele carbonizate au putut fi identificate

Procurorul cantonal Valais, Béatrice Pilloud a precizat că echipele sale lucrează acum pentru a determina ce s-a întâmplat. Dar prioritatea, deocamdată, este identificarea cadavrelor carbonizate pentru a răspunde angoasei insuportabile a familiilor, o sarcină încredințată Institutului de Medicină Legală din Zurich.

Favorită printre turiștii străini, stațiunea Crans-Montana a fost timp de decenii un refugiu tradițional pentru o clientelă numeroasă din Milano.

Aproximativ „cincisprezece italieni” au fost răniți în incendiu și sunt în prezent spitalizați, „și tot atâtea sunt dispăruți”, a declarat ministrul italian de externe, Antonio Tajani, pentru postul de televiziune Rete 4.

Numărul deceselor provocate de incendiul de la Crans-Montana a crescut și mai mult în rândul cetățenilor francezi. Nouă cetățeni francezi au fost răniți și primesc îngrijiri medicale, potrivit Ministerului francez de Externe.

„În acest moment, nu putem exclude posibilitatea ca printre victimele incendiului să se număre și cetățeni francezi, a căror identificare este încă în curs de desfășurare”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe.

În plus, „opt cetățeni francezi nu au fost încă localizați”.

Cantonul Valais a declarat stare de urgență

Pentru a mobiliza toate resursele necesare, Consiliul de Stat (guvernul) cantonului Valais a declarat stare de urgență. Mathias Reynard, președintele său, a îndemnat publicul să nu își asume riscuri inutile în zilele următoare, în special pe pârtiile de schi, pentru a nu suprasolicita serviciile de urgență ale spitalelor cantonale.

Compania de salvare aeriană Rega a trimis trei avioane la aeroportul Sion, pentru a transporta victimele arsurilor la cele două spitale naționale cu unități specializate, la Lausanne și Zurich.

Va dura zile întregi pentru a evalua pe deplin amploarea dezastrului și a stabili responsabilitatea. Dar pentru Crans-Montana, va exista un înainte și un după.

Până acum, această mare stațiune de sporturi de iarnă din Alpii elvețieni francofoni, cu atmosfera sa rafinată și elegantă, era mai degrabă în atenția publicului pentru viitoarele sale proiecte sportive (Campionatele Mondiale de Schi Alpin din 2027) sau pentru afaceri industriale, cum ar fi achiziția acum doi ani a domeniului schiabil de către grupul american Vail Resorts.

Municipalitatea, care cuprinde mai multe sate, are 11.000 de locuitori permanenți, un număr care se triplează în timpul sezonului de vârf.

Situată la o altitudine de 1.500 de metri pe un vast platou orientat spre sud, cu vedere la o panoramă unică a vârfurilor de 4.000 de metri care se întind de la Matterhorn la Mont Blanc, stațiunea pare că este marcată și de practici comerciale care au stârnit indignare în rândul locuitorilor săi.

„Ceva a mers prost”, a declarat un expert în investigarea incendiilor. „Incendiul s-a răspândit cu o viteză pe care reglementările nu o puteau prevedea? Construcția era conformă cu normele? Aceasta este marea întrebare acum.”

