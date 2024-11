„Vă spun de unde am plecat, unde suntem acum şi ce s-a schimbat între timp. În 2022, în ianuarie, când am preluat mandatul, rata de raportare la nivel naţional era de 0,1%. Asta este realitatea. Astăzi, când vorbim, este de 3,2%. Media Uniunii Europene este de 6%. Dar totuşi, în 2 ani, am crescut de la 0,1% la 3,2% şi suntem în continuare într-o creştere”, a afirmat Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă la Ploiești, conform Agerpres.

El a explicat şi cum a fost posibilă această creştere a raportării infecțiilor nosocomiale.

„Pe de o parte, investiţiile masive în laboratoare şi nu doar pentru a creşte capacitatea de testare şi de verificare microbiologică, iar pe de altă parte, în 2022, au fost schimbate criteriile pentru evaluarea managerilor de spital, în care s-a introdus, condiţionat, rata de raportare a infecţiilor nosocomiale. […] Aceste măsuri au dus la creşterea semnificativă, zic eu, de la 0,1% la 3,2% şi cred că vom ajunge în 2-3 ani, probabil, la media Uniunii Europene”, a adăugat el.

Media în Uniunea Europeană era anul trecut de 7%.

În octombrie 2022, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că, potrivit estimărilor, cinci oameni mor zilnic din cauza infecţiilor nosocomiale. Ulterior, Rafila a spus că este important să fie raportate infecțiile nosocomiale în spitale, dar a subliniat că „prevenirea infecţiilor în sine şi reducerea la zero nu este posibilă”.

