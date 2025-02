„Nu am nici o legătură cu asta. Nu mă interesează. Eu v-am spus că prioritatea pentru noi este ce se întâmplă… Astea sunt niște întrebări care, sincer, nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Vă spun foarte… Am venit ca să discutăm subiectul România. Nu că mă feresc, dar ele sunt inutile și inadecvate. Eu cred că am cam finalizat timpul”, a spus Călin Georgescu într-un interviu pe YouTube realizat de Liviu Mihaiu pe 9 februarie.

Legea spune că deconspirarea unui ofițer de informații este ilegală, iar persoanele care divulgă informații confidențiale sau clasificate riscă sancțiuni și răspundere penală. Totuși, în acest caz concret, Călin Georgescu nu a negat cu fermitate, ci a preferat să divagheze.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luna trecută despre Călin Georgescu că a fost parte a „vechiului sistem” și a avut legături cu rețeaua spionului Mihai Caraman (fostul DIE, actual SIE).

În acest context, CNSAS va solicita dosarele de pașapoarte ale candidaților la alegerile prezidențiale 2025, inclusiv pe cel al lui Călin Georgescu, care a călătorit în SUA și Marea Britanie în perioada comunistă, lucru dificil de realizat la acea vreme fără conexiuni cu regimul condus de Nicolae Ceaușescu.

Candidaturile la alegerile prezidențiale trebuie depuse până pe 15 martie, după care pot fi depuse contestații. Curtea Constituțională a României poate analiza o candidatură dacă se face o sesizare.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul lider liberal care spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca decizia CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Datele alegerilor prezidențiale din acest an sunt 4 mai – primul tur și 18 mai – turul al doilea.

