„Mă bucur că cere o anchetă, că s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui, ca urmare a acestei anchete, în sensul că atunci când vorbim de pregătirea pentru valul patru, vorbim de două lucruri: în primul rând, vorbim de prevenția acestui val patru, care se face mai ales prin vaccinare, și vorbim de pregătirea efectivă, în sensul preluării pacienților care ajung totuși să aibă nevoie de îngrijiri spitalicești, vorbim de pacienții infectați cu COVID”, a declarat Ioana Mihăilă.

În ceea ce privește campania de vaccinare anti-COVID-19, fostul ministru precizează că aceasta „este coordonată de CNCAV, care este în subordinea directă a premierului României și care are ca reprezentant din partea Ministerului Sănătății un secretar de stat PNL și anume domnul Andrei Baciu, iar rezultatele le vedem cu toții”.

Mihăilă adaugă că s-a implicat în campania de vaccinare în sensul în care a făcut demersuri pentru promovarea Ordonanței de Urgență privind acordarea de tichete valorice pentru cei care se vaccinează și organizarea loterei persoanelor imunizate

„Tot Ministerul Sănătății a făcut posibilă utilizarea certificatelor sanitare, acele certificate care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, pe teritoriul țării”, a adăugat fostul ministru.

Cât despre numărul de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, Ioana Mihăilă amintește că în timpul verii au fost zile cu 30 de pacienți spitalizați la ATI, „motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat și am acordat spitalelor posibilitatea de a-și ajusta numărul de paturi pentru pacienți COVID și pentru pacienți non-COVID, în funcție de evoluția pandemiei”.

Fiecare spital care a cerut la DSP o reducere a numărului de paturi COVID a fost obligat să depună și un plan de reziliență, să arate cum poate să crească înapoi numărul de paturi și să-și asume această creștere a numărului de paturi, în funcție de doi indicatori: incidența de la nivel județean și gradul de ocupare a paturilor cu pacienți COVID. Ioana Mihăilă:

Mihăilă spune că aceste măsuri au fost luate în luna aprilie.

Florin Cîțu: „Este anormal că valul 4 nu a fost pregătit”

Premierul Florin Cîțu a anunțat astăzi că va cere o anchetă referitoare la modul în care Ministerul Sănătății a pregătit valul 4 al pandemiei.

„Eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar că trebuie să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde. (…) Este anormal că valul 4 nu a fost pregătit și cineva trebuie să răspundă pentru asta”, a spus Florin Cîțu.

Ioana Mihăilă a gestionat portofoliul Sănătății până la începutul lunii septembrie, atunci când, pe fondul neînțelegilor din coaliție, miniștrii USR PLUS s-au retras din Guvern.

Citeşte şi:

DNA investighează achiziția de vaccinuri anti-COVID. Procurorii vorbesc despre „abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite”

Valeriu Gheorghiță: Doza 3 se va face cu Pfizer sau Moderna, inclusiv pentru cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca

Fotografia unui celebru profesor doctor de la cea mai mare universitate din Moscova, folosită pentru o escrocherie de un „medic român”

PARTENERI - GSP.RO Ce spune despre România un japonez care s-a mutat din 2007 aici. A remarcat un mare defect la români

Playtech.ro Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni care...

Observatornews.ro Tânără din Caracal, răpită de pe stradă. Luată cu forța și urcată în mașină, la Dobrosloveni, a fost salvată după o acțiune în forță a poliției

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2021. Balanțele sunt motivate să facă tot ce trebuie pentru a schimba anumite aspecte ale vieții lor

Știrileprotv.ro Președintele care s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume” și a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin