Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR

Întrebat de jurnaliști la sediul din Șoseaua Kiseleff dacă PSD va face coaliție sau o alianță cu AUR, Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, nu”.

El a precizat că PSD este un partid serios, care a stabilit să intre în coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Noi suntem un partid serios, nu facem decizii din acestea pe picior și nu e cazul de așa ceva”, a afirmat Grideanu.

PSD a decis pe 11 august că rămâne la guvernare, dar a pus condiții pentru revenirea la masa coaliției cu PNL, USR și UDMR, anume adoptarea reformei administrației centrale, care va fi în pachetul doi de măsuri fiscale, au declarat surse din partid pentru Libertatea.