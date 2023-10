Forțele de Apărare ale Israelului afirmă că a efectuat un atac împotriva unui alt punct de lansare de rachete ghidate antitanc din sudul Libanului, care ar fi pregătit un atac împotriva zonei Muntelui Dov, potrivit The Times of Israel.

Atacul marchează cea de-a cincea celulă aparent a Hezbollah pe care FDI a vizat-o astăzi în sudul Libanului.

IDF says it has struck another anti-tank guided missile squad in southern Lebanon, preparing an attack against the Mount Dov area. 5th Hezbollah cell foiled today. pic.twitter.com/q5qBM1oYJU