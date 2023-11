06 nov. - Acum 9 ore Wall Street Journal: SUA vor să trimită Isarelului bombe ghidate

Casa Albă intenționează să transfere Israelului bombe ghidate de precizie în valoare de 320 de milioane de dolari, scrie ziarul financiar american The Wall Street Journal, citat de The Times of Israel și The Guardian.

Publicația americană precizează că a consultat corespondența trimisă săptămâna trecută de administrația Biden către Congres, care conține o notificare privind transferul de ansambluri de bombe cu glisare de tip Spice Family.

Producătorul de arme Rafael USA urmează să transfere bombele către compania mamă israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru a fi folosite de Ministerul israelian al Apărării, mai transmite ziarul.