Primele semne au apărut deja pe mare

Primele efecte nu s-au văzut în burse, ci pe mare. Autoritățile din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaz natural lichefiat din lume, au cerut armatorilor să suspende navigația. Zeci de petroliere s-au retras din Golful Persic, iar Marina americană a avertizat companiile că nu poate garanta siguranța navelor comerciale.

Traderii de petrol încearcă acum să răspundă la întrebarea dacă mai poate circula petrolul prin cea mai importantă rută energetică a planetei.

Punctul critic al planetei: locul de unde vine energia lumii

Toată atenția este concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, culoarul maritim dintre Iran și Oman. Aproape o cincime din petrolul consumat zilnic pe glob trece prin acest punct.

Navele comerciale au primit deja avertismente radio iraniene să nu intre în zonă. Garda Revoluționară iraniană a transmis că trecerea nu mai este sigură. O blocare prelungită ar fi scenariul cel mai grav pentru economia mondială. În acest moment, după atacul asupra Iranului, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 70%.

Majoritatea navelor din zonă au făcut întoarceri în U, au fost deviate către rute alternative sau au început să staționeze în Golful Oman. Și nu este nevoie ca Iranul să închidă complet strâmtoarea. Atacurile asupra petrolierelor, minele marine sau simpla amenințare pot crește asigurările maritime și pot speria transportatorii. Rezultatul este același: mai puțin petrol ajunge pe piață.

O urmare imediată: crește prețul barilului

Petrolul este baza economiei moderne. Iar economiștii de top explică pentru Wall Street Journal că efectele războiului pot fi foarte largi, deoarece petrolul este materia primă pentru aproape toate activitățile economice și poate influența direct inflația și politicile monetare.

Istoria confirmă acest lucru, spun ei. După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, petrolul a urcat aproape la 140 de dolari pe baril. Acum, doar teama unui conflict major a ridicat deja cotațiile, barilul Brent ajungând recent la aproximativ 72 de dolari.

Analiștii Capital Economics estimează că un conflict limitat poate duce petrolul spre 80 de dolari/baril, în timp ce un conflict prelungit poate împinge prețurile mult mai sus. Dacă petrolul ajunge la 100 dolari/baril, inflația globală ar crește cu aproximativ 0,6-0,7 puncte procentuale.

De ce crește inflația

Petrolul nu înseamnă doar combustibil. El influențează transportul alimentelor, producția industrială, curieratul, electricitatea și încălzirea.

Când carburantul se scumpește, fiecare firmă plătește mai mult ca să funcționeze. Aceste costuri sunt transferate în prețurile finale. Exact acesta este mecanismul prin care războaiele din Orientul Mijlociu au declanșat crize economice în trecut.

Creșterea prețurilor energiei ar putea obliga băncile centrale să oprească reducerea dobânzilor sau chiar să le majoreze, avertizează analiștii citați de Wall Street Journal.

De ce România simte rapid efectul

Economiștii arată că un șoc petrolier global se transmite automat și în România, deoarece prețul combustibilului este legat de cotațiile internaționale. România produce petrol, dar nu suficient. Prețul benzinei este stabilit de piața globală, nu local. Combustibilul depinde de cotația internațională a petrolului, de valoarea dolarului și de taxele interne.

În perioade de război, dolarul se întărește deoarece investitorii îl consideră sigur. Asta adaugă încă o scumpire pentru România, unde petrolul este plătit în dolari și, chiar dacă România nu importă petrol iranian, plătește aceleași prețuri ca întreaga lume.

Ratele și economia vor suferi un impact major

Scumpirea energiei ar veni într-un moment delicat pentru economia globală, deja afectată de conflicte comerciale. Dacă inflația revine, băncile centrale, inclusiv Rezerva Federală americană și cele europene, ar putea opri scăderea dobânzilor.

Asta înseamnă credite mai scumpe, rate mai mari dar și investiții mai puține. Pe scurt, un conflict militar din Golful Persic poate ajunge indirect în bugetul lunar al unei familii din România.

Un scenariu extrem, dar luat foarte în serios

Iranul produce peste 5 milioane de barili de petrol pe zi și este unul dintre cei mai mari producători din lume. Majoritatea exporturilor pleacă de pe insula Kharg. Orice atac asupra acestei infrastructuri sau asupra navelor ar reduce rapid oferta globală.

Mai multe petroliere s-au retras deja din zonă sau au schimbat ruta. Unele s-au refugiat în porturi din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Organizația OPEC urma să crească producția de petrol, dar conflictul ar putea forța o majorare pentru a stabiliza piața.

Concluzia economică arată efectele clare. Întâi crește petrolul, apoi benzina, după aceea alimentele și serviciile, iar la final dobânzile. De aceea piețele urmăresc mai atent Strâmtoarea Ormuz decât declarațiile politice. Economia mondială depinde direct de ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Zboruri anulate de TAROM după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Compania a revenit după întrebarea Libertatea: călătorii își pot primi banii pe bilete
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Rezultatele Loto 6/49 din 1 martie 2026. Report de 10,78 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 1 martie 2026. Report de 10,78 milioane de euro la Joker, categoria I
Parteneri
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Adevarul.ro
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cum a apărut Theo Rose la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Nimeni nu a recunoscut-o. „Am rămas mută. Nu știam cum să reacționez”
Stiri Mondene 09:39
Cum a apărut Theo Rose la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Nimeni nu a recunoscut-o. „Am rămas mută. Nu știam cum să reacționez”
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei, Victor. Tânărul se află în Abu Dhabi, acolo unde au existat explozii în urma atacului iranian
Stiri Mondene 09:00
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei, Victor. Tânărul se află în Abu Dhabi, acolo unde au existat explozii în urma atacului iranian
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero
ObservatorNews.ro
Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui”
Fanatik.ro
Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului