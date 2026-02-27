„Nu sunt mulțumit de faptul că nu sunt dispuși să ne ofere ceea ce trebuie să avem. Deci, nu sunt încântat”, a spus Trump referitor la eșecul discuțiilor. Președintele a subliniat că nu dorește să recurgă la forța militară împotriva Iranului, dar a adăugat că uneori „trebuie”, potrivit BBC.

Val de alerte internaționale: retrageri diplomatice și recomandări urgente privind Iranul și Israelul

Perspectivele unui atac al SUA asupra Iranului au determinat mai multe țări să emită avertismente cetățenilor lor din regiune. Marea Britanie a decis retragerea temporară a personalului de la ambasada sa din Teheran și a actualizat ghidul de călătorii, recomandând evitarea „oricărei călătorii neesențiale” în Israel.

China, India și Canada au cerut cetățenilor lor să părăsească Iranul cât mai curând posibil, iar Germania a sfătuit „urgent” împotriva călătoriilor în Israel. Franța a reiterat, de asemenea, recomandarea de a evita aceste călătorii. În Israel, ambasada SUA a permis personalului neesențial și familiilor acestora să părăsească țara „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”.

Progres limitat în negocierile nucleare

Potrivit ministrului de externe al Omanului, Badr Albusaidi, oficialii SUA și Iranului au făcut „progrese semnificative” în cadrul negocierilor nucleare indirecte de la Geneva. Totuși, șansele unui acord care să evite un conflict rămân incerte. Albusaidi a declarat că discuțiile vor fi reluate „în curând”, iar săptămâna viitoare vor avea loc consultări tehnice la Viena.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a confirmat progresele, dar a recunoscut că mai există diferențe de opinie pe anumite subiecte. „Au fost făcute progrese bune, dar mai sunt diferențe care trebuie discutate”, a spus acesta.

Portavionul USS Gerald Ford Foto: Imago

Consolidarea prezenței militare în Orientul Mijlociu

Administrația Trump a desfășurat în ultimele săptămâni cel mai mare contingent militar american în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003.

Conform BBC, președintele american a trimis mii de trupe, două portavioane, alte nave de război, avioane de luptă și aeronave de realimentare în regiune. Trump a declarat la 19 februarie că lumea va afla în termen de 10 zile dacă SUA va ajunge la un acord cu Iranul sau va recurge la acțiuni militare: „Trebuie să încheiem un acord semnificativ, altfel se vor întâmpla lucruri rele”.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat, într-un interviu pentru Washington Post, că atacurile asupra Iranului rămân o opțiune, dar a precizat că nu există „nicio șansă” ca SUA să se implice într-un război prelungit. „Cu toții preferăm opțiunea diplomatică”, a spus Vance. „Dar totul depinde de ceea ce vor face și vor spune iranienii”.

Marco Rubio merge în Israel pentru discuții cu Netanyahu, iar ambasada SUA le permite angajaților să plece

În timp ce discuțiile continuă, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se va deplasa luni în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu despre „o gamă largă de priorități regionale”, inclusiv situația din Iran. Între timp, ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a sfătuit personalul ambasadei care dorește să plece să facă acest lucru „astăzi”, conform New York Times.

Pe fondul tensiunilor, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la refuzul Iranului de a permite accesul inspectorilor la siturile sale de îmbogățire a uraniului. Într-un raport confidențial adresat statelor membre, AIEA a subliniat că accesul neîngrădit la aceste locații este esențial pentru a monitoriza respectarea angajamentelor internaționale.

