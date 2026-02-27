Informația a fost împărtășită de Ambasada SUA în Israel. „Ca răspuns la incidentele de securitate şi fără preaviz, Ambasada Statelor Unite poate restricţiona sau interzice angajaţilor administrației americane şi membrilor familiilor acestora să se deplaseze în anumite zone din Israel, în Ierusalimul de Est şi în Cisiordania. Persoanelor vizate li se recomandă să ia în considerare părăsirea Israelului atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”, a comunicat misiunea diplomatică într-un mesaj publicat pe X.

Ambasadorul Mike Huckabee a avut întâlniri și convorbiri telefonice în cursul nopții

Potrivit The New York Times, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri dimineață un e-mail personalului ambasadei, avertizându-i că, dacă doresc să părăsească țara, ar trebui să „o facă azi”, ultimul cuvânt fiind scris cu majuscule.

Ambasadorul Huckabee a trimis e-mailul după mai multe întâlniri și apeluri telefonice purtate pe parcursul nopții, inclusiv cu Departamentul de Stat al SUA. În urma acestor întâlniri și apeluri telefonice, oficialii americani au convenit că siguranța personalului ambasadei este o prioritate.

„Cei care doresc să plece ar trebui să o facă AZI”, a scris Mike Huckabee în e-mail, trimis vineri la ora locală 10:24. „Vă îndemn să căutați un zbor de pe Aeroportul Ben Gurion către orice destinație pentru care puteți rezerva un bilet”, a adăugat ambasadorul american.

„Concentrați-vă pe obținerea unui bilet către orice loc de unde să vă puteți continua călătoria spre Washington D.C., dar prioritatea va fi părăsirea rapidă a țării”, a insistat el.

Ambasada SUA în Israel nu a oferit detalii despre riscurile de siguranţă care au dus la decizia de „autorizare a plecării”, care permite personalului vizat să decidă dacă pleacă sau nu din țară.

Restricții de deplasări pentru cetățenii americani aflați în Israel

Această formulare nu se ridică totuși la nivelul „ordinului de plecare” dat săptămâna aceasta pentru o parte din personalul Ambasadei SUA din Liban, unde armata israeliană a efectuat joi un val de bombardamente asupra mai multor zone din Valea Bekaa.

Cetăţenii americani sunt sfătuiţi să îşi reconsidere deplasările către Israel, „din cauza terorismului şi a tulburărilor civile”, precum şi către Cisiordania, „din cauza terorismului şi a tulburărilor civile”.

De asemenea, cetăţenii americani sunt sfătuiţi să nu călătorească spre Fâșia Gaza, „din cauza terorismului şi a conflictelor armate”, şi pe o rază de 11,3 kilometri de periferia Gazei; spre nordul Israelului, pe o rază de 4 kilometri de graniţele cu Libanul şi Siria, „din cauza prezenţei şi activităţii militare continue” şi spre graniţa cu Egiptul, pe o rază de 2,4 kilometri, cu excepţia punctului de trecere Taba, care este deschis.

USS Gerald Ford a sosit în largul coastei israeliene

Aceste recomandări coincid cu sosirea portavionului USS Gerald Ford în largul coastei israeliene, ca parte a desfășurării militare americane în Orientul Mijlociu pe fondul intensificării tensiunilor cu regimul islamic de la Teheran. Ultima rundă de negocieri indirecte între Iran și Statele Unite s-a încheiat joi fără indicii de progres.

Teheranul a ameninţat că va ataca bazele americane din regiune în cazul unui atac american, așa cum amenință președintele Donald Trump în cazul eșuării diplomației, iar o escaladare ar putea atrage şi Israelul. Cei doi adversari s-au luptat într-un război de 12 zile în iunie anul trecut, când Statele Unite au bombardat trei instalații iraniene implicate în îmbogățirea uraniului în scop militar.

Mai multe ţări au început să retragă persoanele aflate în întreţinerea personalului diplomatic şi personalul neesenţial din unele zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul creșterii tensiunilor între Washington şi Teheran.

Chinezii, sfătuiți să plece „cât mai curând posibil” din Iran

Vineri, China le-a cerut cetăţenilor săi să părăsească „cât mai curând posibil” Iranul, din cauza unei „creşteri semnificative a riscurilor de securitate externe”.

„Cetăţenilor chinezi care se află în prezent în Iran li se recomandă să-şi sporească măsurile de securitate şi să părăsească ţara cât mai curând posibil”, a transmis Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului de Externe de la Beijing.

„Având în vedere situaţia actuală de securitate din Iran, Ministerul chinez al Afacerilor Externe şi ambasadele şi consulatele chineze din Iran reamintesc cetăţenilor lor că pentru moment trebuie să evite orice călătorie în această ţară”, se arată în avertizarea citată de AFP.

MAE de la Beijing a dat asigurări că ambasadele şi consulatele chineze din Iran şi din ţările vecine vor oferi „asistenţa necesară” cetăţenilor chinezi care doresc să părăsească ţara cu zboruri comerciale sau pe cale terestră.

