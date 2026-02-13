Liderul republican de la Casa Albă presează regimul de la Teheran să renunțe la programul de înarmare nucleară.

„Trebuie să se treacă la un acord, altfel va fi foarte traumatizant”, a avertizat Trump, care a calificat discuțiile americano-iraniene purtate indirect pe 6 februarie în Oman drept „foarte bune”.

În lipsa unui acord, Statele Unite vor trece la „faza a doua”, care va fi „foarte dură” pentru regimul de la Teheran.

Pe de altă parte, fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat vineri pe iranieni la noi acțiuni de protest, în weekend, după mișcarea de contestare reprimată în sânge la începutul lui ianuarie

„Vă invit, în serile de 14 şi 15 (februarie), la ora 20.00, să vă faceţi auzită vocea şi să scandaţi sloganuri din casele şi de pe acoperişurile voastre. Strigaţi-vă revendicările. Arătaţi-vă unitatea. Cu o voinţă de nezdruncinat, vom învinge acest regim de ocupaţie”, a declarat Pahlavi înainte de ținerea unui discurs la Conferința de Securitate de la München.

Marţi, înaintea marcării a 47 de ani de la Revoluţia islamică din Iran, numeroși locuitori ai Teheranului au strigat de la ferestre sloganuri împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. „Moarte dictatorului!”, s-a auzit în înregistrări video difuzate pe reţele de socializare.

