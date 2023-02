RCA MAI SCUMP ȘI NESIGUR. Euroins este cea mai dată în judecată instituție din România - a avut 102.000 de procese în ultimii patru ani, iar numărul crește cu 100 de procese pe zi

ASF a decis în ianuarie 2023 să facă plângere penală întregii conduceri Euroins, pentru că a ascuns, în raportările către statul român, numărul litigiilor intentate de asigurați.

Datele recent puse la dispoziția publicului Libertatea de către o firmă specializată în baze de date pe informații de companii arată: litigiile în care Euroins este „pârât” sau „debitor” cumulează, între 2019 și 2023, 102.317 procese, tot atâtea litigii câte au împreună următoarele 7 entități „cu cele mai multe procese din România ca pârât și debitor”, indiferent de domeniul lor de activitate.

Euroins susține că „compania nu a fost niciodată mai puternică din punct de vedere financiar”. Datele din ianuarie 2023 arată că numărul de plângeri în instanță contra firmei se menține foarte mare, în media de 100 de noi procese intentate în fiecare zi lucrătoare.

Conform unei analize a ASF, care, potrivit surselor din Autoritate, a găsit și ea „o discrepanță de patru, cinci ori față de ce ni s-a raportat de către Euroins și ce exista pe portalul public”, a reieșit că la finalul lui 2022, Euroins avea în instanță peste 25.000 de dosare de daună rămase încă în stare de judecată.

Într-un răspuns către ziar, Euroins a spus că „numărul proceselor nu are relevanță pentru situația financiară a companiei” și că litigiile sunt generate, majoritar, de „abuzuri din partea service-urilor auto”.

Euroins are 2% din toate dosarele de pe rolul instanțelor din România, socotind aici orice dosar penal sau civil din ultimii patru ani, arată baza de date a unei platforme specializate în informații despre companii. 90% dintre litigiile Euroins din portalul oficial al justiției sunt litigii unde liderul RCA apare ca „pârât” sau „debitor”. Doar aceste litigii fac obiectul articolului de față.

IMPORTANT: Cifra de 102.317 procese grupează toate litigiile deschise în ultimii patru ani contra Euroins, ca „pârât” sau „debitor”, din care unele au fost deja încheiate, prin diverse moduri. Ne referim la procesele deschise, nu la cele active, în derulare. Perioada analizată este 1 ianuarie 2019 – 15 februarie 2023.

De pildă, în 2022, structura proceselor începute și în care Euroins este parte arată astfel:

31.954 – Total procese Euroins, din care:

12.100 – Euroins este „pârât”

17.586 – Euroins este „debitor”

2.268 – Euroins are altă calitate

Ultima cifră, care reprezintă sub 10% din total, sunt procese care pot fi deschise de Euroins împotriva oricui sau în care compania are altă calitate. Am lăsat ultima cifră din fiecare an deoparte. Am analizat doar procesele cu calitatea de „pârât” și „debitor” și ceea ce rezultă este că Euroins este cea mai dată în judecată instituție din România.

Cum funcționează aplicația?

Platforma firmei care ne-a pus datele la dispoziție se actualizează o dată pe zi, după ora 19, și extrage informațiile din site-ul oficial al Ministerului de Justiție, portal.just.ro. Din date se identifică numele părților, persoane fizice, firme sau alte instituții. Apoi, numele sunt comparate cu Codurile Unice de Identificare (CUI) ale firmelor din bazele de date ale ANAF. Ulterior, sunt agregate. Marja de eroare este de 1-2%, susțin reprezentanții firmei.

Baza de date conține „procesele unice”, nedublate. Asta înseamnă că un proces care traversează mai multe faze (fond, apel și recurs) este numărat ca un singur litigiu.

Euroins atacă echipa de control, ASF, politicienii, atelierele auto și presa

Compania care a elaborat platforma și a analizat cifrele „celor mai date în judecată firme” a preferat să nu fie numită în acest articol. Cum au explicat fondatorii ei?

„Avem peste un deceniu pe piață, servim un portofoliu de clienți mari și bazele noastre au acuratețe. Datele pe care vi le furnizăm, pentru cititori, sunt informații publice și ușor verificabile, însă preferăm să nu ne apară numele, ca să nu intrăm în eventuale procese cu Euroins”, a motivat unul dintre creatorii aplicației.

Conform datelor publice, Euroins și proprietarul său Eurohold au o tradiție de a ataca ori de câte ori consideră că interesul lor comercial este lezat.

Imediat după ce publicul a aflat că întreaga conducere a asigurătorului va fi reclamată la Parchet de către ASF, pentru că a ascuns numărul real de procese, Euroins a amenințat public că dă în judecată Libertatea, ziarul care a investigat faptele. Nu e singurul caz. În Bulgaria, Eurohold a intentat tot unei publicații de investigații un proces, acțiune de timorare care a ajuns în atenția Comisiei Europene. Într-un alt episod, un proaspăt interviu acordat în România, dar nepublicat, a fost transformat, împotriva voinței publicației, care a acuzat Euroins de furt, în element de atac.

De asemenea, recent, printr-o serie de poziții publice, patronul bulgar al Euroins a amenințat că în cazul în care ASF va impune companiei un plan de redresare care să presupună aducerea de sume substanțiale, va fi afectată aderarea României la Schengen.

În aceeași perioadă, au fost atacați public de către Euroins echipa ASF care face analiza de solvabilitate la asigurator, oficiali ai ASF și politicienii care au solicitat date despre situația reală a firmei.

Euroins are 2% din absolut toate procesele intentate în România, civile și penale

Top 30 instituții din România cu cele mai multe procese ca ”pârât” și ”debitor”, pe ultimii 4 ani: 1 ianuarie 2019 – 3 februarie 2023.Până la 15 februarie 2021, în dreptul Euroins s-au mai adăugat 1.410 dosare de pârât sau debitor În total, Euroins a avut în acești patru ani 102.317 acțiuni de chemare în judecată ca ”pârât și debitor”, de departe cele mai multe dintre toate entitățile din România

Conform datelor la zi ale litigiilor, furnizate ziarului de o firmă care analizează cifrele din sursa oficială a portalului justiției, numărul proceselor care au fost deschise pe numele Euroins în România, ca „pârât” sau „debitor”, este de 102.317. Perioada de referință este 1 ianuarie 2019 – 15 februarie 2023. Conform surselor din ASF, peste un sfert din aceste procese ale Euroins erau încă active la finalul lui 2022: un total de peste 25.000 de procese.

Cifra proceselor Euroins reprezintă, în medie, 2% din totalul numărului de dosare înregistrate în tot sistemul juridic românesc (definit prin absolut toate dosarele, de exemplu, de la moșteniri și litigii comerciale la cele penale).

Euroins are de 30 de ori mai multe procese decât Groupama, liderul pieței de asigurări

În 2022, de pildă, numărul total de dosare deschise împotriva Euroins este de peste 30 de ori mai mare decât cel împotriva liderului pieței, Groupama.

Subliniem o informație importantă: discutăm doar despre dosarele în care Euroins apare ca „pârât” și „debitor” și le comparăm cu dosarele litigioase (”pârât” și ”debitor”, același criteriu) ale celorlaltor firme de pe piața asigurărilor.

Comparația proceselor pe care le au Euroins și Groupama este relevantă, pentru că cele două companii sunt apropiate la nivelul cotelor de piață. Groupama este, potrivit datelor ASF, liderul întregii piețe de asigurări, în timp ce Euroins este liderul pe segmentul de RCA.

Cum numărul de litigii este proporțional cu numărul de asigurați, nu neapărat cu cifra de afaceri, e de notat și faptul că Groupama este, la rându-i, o firmă cu multe asigurări RCA. Groupama are 21% din piața RCA, iar Euroins, 31%.

29.700 de procese are Euroins, 2.000 are următoarea clasată și sute de procese au restul firmelor

Astfel, pentru anul 2022, situația comparativă a litigiilor intentate de asigurați pentru cele câteva firme de asigurări intrate în „TOP 30 entități din România cu cele mai multe procese ca pârât și debitor” este următoarea:

29.686 de procese – Euroins

1.910 – Omniasig

1.577 – Asirom

973 – Groupama

La aproximativ două treimi din numărul de clienți ai Euroins, Groupama are de 30 de ori mai puține procese față de Euroins.

Euroins a adunat în 2023 încă 4.000 de procese ca „pârât” și „debitor”

În comunicarea publică, Euroins susține că „plătim în fiecare zi peste 5 milioane de lei de cereri, în medie la 13,1 zile de la aprobarea de plată, de două ori mai repede ca în 2021 și cu aproape 30 de zile mai repede decât prevede legea, astfel încât nicio cerere aprobată nu rămâne neplătită”.

Numărul de procese intentate în perioada 1 ianuarie – 15 februarie 2023 firmei Euroins ca „pârât” și „debitor” a fost de 4.000 de dosare, adică 100 de dosare în plus în fiecare zi. Se menține tendința ultimilor ani. Care este semnificația acestor cifre explică un actuar, un specialist în asigurări.

„ASF a știut, dar a sperat că Euroins o să-și revină”

„ASF a știut tot timpul că Euroins are mari probleme. Dar a sperat că, odată cu creșterea tarifelor, Euroins să plătească mai bine către asigurați. Și să-și revină. Dar asta nu se confirmă”, a explicat un actuar, sub protecția confidențialității.

Conform datelor Libertatea, din portalul de justiție, de-a lungul a trei ani (2019 – 2021), cât a fost și City activă, împotriva Euroins au fost deschise un număr net superior de dosare față de City. Cu 30% mai multe procese a avut Euroins față de City în 2019, cu 117% mai multe în 2020 și cu 65% mai multe în 2021.

Ce va face ASF?

„În acest moment, ASF se află într-o situație pe care singură și-a făcut-o imposibilă. Repetarea unei insolvențe, după modelul Astra, Carpatica sau City ar fi o lovitură mare, inclusiv politic. Și, din păcate, se discută și politic. Pe de altă parte, dacă nu aplici ceea ce rezultă din analiza de solvabilitate (ca Euroins să vină cu bani), tu, ca ASF, nu-ți îndeplinești menirea de a proteja asigurații și încalci legea. Plus că nu faci decât să umfli balonul nesustenabil și mai mult. Iar acesta tot se va sparge, ca la City”, a explicat același specialist, care cunoaște datele semnificative ale pieței.

Raportau de patru, cinci ori mai puține procese

Numărul de procese de daună ale Euroins a sărit în ochi și celor de la ASF. În ultimul an, folosind tot portalul oficial al justiției, ASF a încercat să înțeleagă „de ce există o diferență mare între cele aproximativ 4.000 de procese pe care ni le raportau și ce găseam pe portal”.

Procesul de analiză al ASF a arătat că, la finalul lui 2022, Euroins avea în derulare peste 25.000 de procese. Conform informațiilor din interiorul Autorității de Supraveghere Financiară, Euroins raporta la ASF de patru, cinci ori mai puține procese.

Spre finalul lui 2022, după ce conducerea liderului RCA a fost audiată de către ASF, ei și-au modificat raportările și au furnizat o cifră comparabilă cu cele peste 25.000 de procese active descoperite de ASF.

Ce am întrebat Euroins

Libertatea a întrebat Euroins câte procese a avut în perioada 2019-2022, cum explică numărul mare de plângeri la adresa sa și cum comentează faptul că rămâne ridicat numărul curent al acționărilor în judecată, acțiunile din 2023. Răspunsul Euroins s-a referit doar la procesele active.

Ce a răspuns Euroins: „Numărul proceselor nu are relevanță pentru situația financiară a companiei”

În răspunsul său către publicul ziarului, Euroins a spus că „am raportat către ASF un număr de 22.015 procese legate de despăgubiri, aflate în diferite etape procesuale sau de timp (cea mai veche dispută datează din 2009)”.

Compania a susținut că „numărul proceselor nu are relevanță pentru situația financiară a companiei și reprezintă o modalitate normală de rezolvare a problemelor din asigurări. Peste 70% dintre aceste litigii sunt inițiate de service-uri auto nonpartenere sau companii afiliate care lucrează pentru service-uri nonpartenere. Celelalte 30% se referă la procese de vătămare corporală”.

„Pentru a înțelege contextul, Euroins are acorduri de decontare directă cu service-urile auto partenere, în principal deținute de mărcile auto, așa că atunci când asiguratul se prezintă să repare autovehiculul și dosarul este aprobat, acesta nu va trebui să mai piardă vremea cu plățile, ci doar să își ia mașina, când reparația este finalizată”, spune compania. „Dacă reclamanții aleg să-și repare mașinile la service-urile auto non-partenere, atunci trebuie să aștepte până la primirea banilor, apoi să plătească service-ul și abia apoi să recupereze mașina. Și aici apar abuzurile”.

Compania acuză „abuzuri din partea service-urilor auto”

Legislația asigurărilor introdusă în 2017 a lăsat companiile de asigurări expuse la abuzuri din partea service-urilor auto în trei puncte cruciale: nu există plafonare de preț pentru valoarea tarifelor orare de manoperă, nu există plafonare pentru marja comercială adăugată la prețul angro al pieselor de schimb și nu există plafonare nici pentru tarifele de închiriere a mașinilor de înlocuire pe durata reparației, la care asigurații au dreptul conform legii”.

„În ultimii ani, Euroins a avertizat public de mai multe ori că unele service-uri auto supraevaluează orele de manoperă, practică marje comerciale excesive și percep chirii pentru mașinile de înlocuire de câteva ori mai mari decât companii consacrate din industria de închiriere de mașini. În toate aceste aspecte, legea din 2017 lasă industria asigurărilor total expusă abuzurilor”.

Procesele au ca obiect contestarea de către Euroins a modului în care aceste service-uri nonpartenere calculează tarifele pentru orele de manoperă, marja comercială pentru piesele de schimb și prețurile pentru închirieri, atunci când acești trei indicatori depășesc de mai multe ori tarifele medii practicate pe piață de celelalte service-uri auto oneste. Euroins:

„Am reușit să reducem numărul litigiilor cu 45% în 2022, comparativ cu 2021”

„Așadar, pentru a proteja prețurile polițelor RCA, ori de câte ori aceste tarife sunt exagerate, Euroins este nevoită să emită obiecții la acestea, obiecții care în multe cazuri sunt rezolvate prin negocieri. Există însă situații în care trebuie să mergem cu aceste facturi în instanță, să lăsăm tribunalele să se pronunțe și să certifice exactitatea faptelor și dimensiunea corectă a costurilor reclamate și facturate”.

„Dacă Euroins nu ar obiecta asupra acestor prețuri, costurile RCA ar crește peste puterea de cumpărare a consumatorilor. Vrem să subliniem că acțiunile în justiție pe care suntem obligați să le introducem nu au menirea de a câștiga o anulare a facturilor, ci de a obține de la judecători o stabilire corectă a sumelor de plată”, a mai spus Euroins.

„De asemenea, aceste acțiuni legale durează de obicei aproximativ doi ani până la pronunțarea definitivă, dar unele cazuri pot dura și 10 ani sau mai mult. Depunem eforturi considerabile pentru a reduce numărul și durata acestor acțiuni în justiție, oferind acorduri amiabile cu reclamanții și cu service-urile și, într-adevăr, am reușit să reducem numărul litigiilor cu 45% în 2022, comparativ cu 2021. Acum avem parteneriate cu aproape 1.000 de service-uri auto, cu care nu avem nicio dispută. În acest fel, mai mulți asigurați își primesc banii mai repede”, a încheiat compania în răspunsul către Libertatea.

Conform statisticii aflate la dispoziția ziarului, cu sursa extrasă din portal.just.ro, numărul de procese ale companiei ca „pârât” și „debitor” a scăzut în 2022, față de 2021, nu cu 45%, cum susține Euroins, ci cu 15%.

Ce a răspuns Euroins despre cele peste 100.000 de procese

Libertatea a mai trimis încă un set de întrebări la Euroins, semnalându-le diferențele majore între ceea ce rezultă din portalul justiției și ce au răspuns. I-am rugat să explice numărul real de procese, de peste 100.000.

„Cifra de 100.000 de «procese» menționate ca fiind numărate pe platforma portal.just include atât dosarele active, cât și dosarele închise în ultimii 6 ani sau mai mulți. De asemenea, cifra este multiplicată cu fiecare fază procesuală prin care dosarul a trecut – judecătorie, tribunal, curte de apel sau ÎCCJ”, a răspuns Euroins.

Conform filtrelor aplicate de aplicația-sursă folosită de Libertatea și în pofida a ceea ce spune Euroins, cele 102.000 de procese ale Euroins sunt în 4 ani, nu în 6. De asemenea, ele sunt nedublate, adică se numără un proces, pentru oricâte faze a parcurs (fond, apel, recurs).

Euroins a mai precizat că „apare în calitate de asigurător și în alte tipuri de dosare, inclusiv în dosarele în care se contestă de către șoferul vinovat procesul-verbal de contravenție prin care i s-a suspendat permisul de conducere”.

Până la sfârșitul anului 2022, Euroins a plătit despăgubiri pentru mai mult de 1 milion de dosare de daună, în comparație cu cele 22.015 procese în derulare, legate de categoria RCA, care sunt relevante pentru informarea corectă a publicului și a cititorilor. Euroins:

