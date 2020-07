Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a clarificat zvonurile privind o eventuală candidatură a sa la Primăria Bucureştiului, din partea Pro România.

Este adevărat că înainte să merg în vacanță, am fost ofertat de președintele Pro România, Victor Ponta, să candidez la Primăria Capitalei, să mă sprijine cu formațiunea sa pentru fotoliul de primar. Vă dați seama, că aceasta era o propunere pe care era necesar să o diger. Când m-am întors, după două zile i-am comunicat că declin oferta. Nu candidez la primărie. Din ce motiv? Pentru că ne aflăm într-o periodă dificilă și consider că expertiza mea e mai utilă în zona sănătății publice, decât ar fi în administrația locală. Este decizia corectă pe care am luat-o, pentru moment.

