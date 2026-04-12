Retorica sa a declanșat o reacție furibundă din partea oficialilor de la Ierusalim, care au propus ruperea totală a relațiilor diplomatice, totul pe fondul deciziei unui tribunal turc de a-i pune sub acuzare pe principalii lideri israelieni.

Amenințările lui Erdogan

În cadrul unui discurs susținut duminică la Conferința Internațională a Partidelor Politice din Asia, organizată la Istanbul, Erdogan a lansat un atac dur la adresa Israelului, acuzându-l de atrocități în Palestina și Liban.

El a catalogat statul israelian drept o „rețea de genocid pătată de sânge” și a susținut că atacurile israeliene au forțat 1,2 milioane de libanezi să-și părăsească locuințele, chiar dacă SUA și Israelul au precizat anterior că Libanul nu face parte din recentul armistițiu cu Iranul.

Totodată, președintele turc a spus că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „e orbit de sânge” și a criticat noua lege din Knesset privind pedeapsa cu moartea pentru teroriști, susținând că aceasta vizează exclusiv palestinienii.

Ulterior, în fața reporterilor, Erdogan a ridicat miza, sugerând o intervenție militară directă.

„Trebuie să fim puternici pentru a împiedica Israelul să facă asta Palestinei. Așa cum am intrat în Karabah, așa cum am intrat în Libia, vom face același lucru și cu ei. Nu există nimic care să ne împiedice să facem asta”, a transmis Recep Erdogan.

Replica Israelului

Declarațiile liderului de la Ankara au provocat un răspuns vehement din partea ministrului israelian al patrimoniului, Amichai Eliyahu.

Acesta l-a acuzat pe Erdogan de ipocrizie crasă, amintind de invazia turcă în Cipru de Nord, de abuzurile împotriva kurzilor și de genocidul armean.

Eliyahu l-a descris pe Erdogan drept un „dictator megaloman” cu „ambiții imperialiste”, numindu-l un „tiran jalnic al unei țări cu o economie în colaps și o democrație moartă”.

Ministrul israelian a anunțat că va propune oficial guvernului închiderea acestui „capitol trist” prin tăierea completă a legăturilor diplomatice cu Turcia.

Pentru a-și sublinia mesajul, Eliyahu a publicat o imagine trucată în care premierul Benjamin Netanyahu înfige steagul Israelului pe Muntele Templului, în timp ce Erdogan stă aplecat la picioarele sale (o aluzie la vechile declarații ale lui Erdogan privind suveranitatea turcă asupra Ierusalimului).

טורקיה, שכבשה את צפון קפריסין ושולטת בשטחים כורדים במזרח,

מעזה ללמד אותנו מוסר.



טורקיה, שבנתה את כלכלתה על רצח העם הארמני,

מעזה להאשים אותנו ברצח עם.



טורקיה, שאוכפת איסלאמיזציה בכוח הזרוע,

מעזה לדבר על זכויות אדם.



ארדואן הצבוע לא מרגש אף אחד עם הקרקס הנוכחי.

עם ישראל הורשע… pic.twitter.com/epvK8Xkgyi — 🇮🇱עמיחי אליהו – Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) April 12, 2026

De la ce a pornit acest război al declarațiilor

Acest război al declarațiilor vine imediat după o mutare juridică controversată la Ankara. Vineri, un tribunal turc a decis punerea sub acuzare a 36 de oficiali israelieni pentru interceptarea navală a flotilei „Sumud” din Gaza, eveniment petrecut în octombrie 2025.

Printre cei vizați de mandatele de arestare turcești – care cer pedepse grele cu închisoarea – se numără premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării, Israel Katz și ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir.

Acuzațiile se referă la desfășurarea unei operațiuni militare împotriva civililor în ape internaționale, după ce autoritățile israeliene au reținut participanții flotilei (printre care se afla și activista Greta Thunberg). În timp ce Turcia susține că aplică dreptul internațional, Israelul respinge ferm demersul.

Tensiunea diplomatică s-a mutat rapid pe platforma X (fostă Twitter), unde liderii au schimbat insulte directe sâmbătă.

Benjamin Netanyahu l-a numit pe Erdogan un „tigru de hârtie”, acuzându-l că își masacrează propriii cetățeni kurzi.

La rândul său, Itamar Ben-Gvir a postat un mesaj jignitor direct: „Erdogan, înțelegi engleza? Du-te dracului”.

Ministerul de Externe al Turciei a intervenit în polemică, ripostând cu o etichetă extremă la adresa lui Netanyahu, numindu-l „Un Hitler al timpurilor noastre”.

