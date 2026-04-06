28 de rechini testați pozitiv, inclusiv la cocaină

O echipă internațională de biologi marini a analizat 85 de rechini capturați în apropierea unor zone turistice populare din Bahamas, inclusiv locuri frecventate de scafandri și nave de croazieră.

Rezultatele sunt surprinzătoare. 28 dintre rechini au fost testați pozitiv pentru diferite substanțe. Cele mai frecvente au fost cofeina și analgezicele precum diclofenac și paracetamol. În două cazuri, cercetătorii au descoperit chiar și cocaină în organismul animalelor.

Este pentru prima dată când cofeina este identificată în rechini, dar și prima confirmare a prezenței cocainei în rechinii din Bahamas.

Cercetătorii au analizat cinci specii diferite de rechini, iar unele exemplare aveau în sânge mai multe substanțe simultan. Studiul a fost publicat pe platforma științifică ScienceDirect și citat de Bild.

De unde ajung drogurile în mare

Explicația posibilă este legată de activitatea umană. O parte dintre substanțe ar proveni din ape uzate netratate, deversate în mare de pe ambarcațiuni sau din orașe. Zonele turistice par să fie cele mai afectate, din cauza traficului intens și a infrastructurii insuficiente de tratare a apelor reziduale.

În plus, cercetătorii spun că există și o altă posibilitate, și anume pachete de cocaină pierdute în ocean, pe care rechinii le pot mușca din curiozitate.

„Ei mușcă obiecte pentru a le explora și se pot intoxica astfel”, a explicat biologul Natascha Wosnick, de la Universitatea Federală din Paraná, Brazilia.

Ce efecte au substanțele asupra rechinilor

Rechinii care aveau droguri în organism prezentau semne clare de stres, inclusiv niveluri crescute de hormoni. Specialiștii spun că animalele încearcă să elimine substanțele din corp, dar nu este exclus ca acestea să le afecteze comportamentul.

Studiul ridică semne de întrebare serioase despre impactul poluării asupra ecosistemelor marine, mai ales în zone considerate până acum „paradisuri naturale”.

Descoperirea vine după un alt caz similar din 2024, când cercetătorii au găsit cocaină în organismul rechinilor de pe coasta Braziliei, unde toate exemplarele analizate aveau concentrații ridicate ale substanței. Același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când rechinii din largul coastelor din Florida, SUA, au manifestat un comportament aberant tot în urma ingerării pachetelor cu cocaină aruncate peste bord de traficanţii de ocazie.