Călătorie de coșmar

Călătorie de coșmar pentru pasagerii trenului RE 9200 pe ruta Pitești – București. Garnitura a înregistrat o întârziere record de 305 minute, ajungând în Capitală abia în jurul orei 12:00, deși sosirea era programată pentru ora 6:44. În total, trenul a parcurs distanța de doar 100 de kilometri în șapte ore, transformând un drum obișnuit într-o probă de rezistență pentru navetiști.

Calvarul a fost provocat de o defecțiune la locomotiva diesel modernizată (GM, clasa 66), despre care există suspiciuni că nu ar fi avut reviziile tehnice la zi.

Deși incidentul este unul serios, întârzierile pe această rută au devenit o obișnuință. Cu doar o zi înainte, același tren RE 9200 acumulase „doar” 52 de minute de întârziere.

Locomotive modernizate, eșecuri pe bandă rulantă

Incidentul de pe ruta Pitești urmează unei alte defecțiuni majore petrecute cu doar o zi înainte, când locomotiva trenului IR 1633, recent modernizată la SCRL, s-a stricat între Predeal și Timișu de Sus.

Deși CFR Călători a încercat să paseze vina pe starea infrastructurii, datele tehnice furnizate de CFR SA și investigațiile Club Feroviar confirmă că problema a fost strict de natură mecanică, fiind vorba de material rulant defect.

Locomotiva EC 015, recent ieșită din atelierele SCRL Brașov, a cedat pe traseul dintre Predeal și Timișu de Sus în timp ce tracta trenul IR 1633. Incidentul, care risca să rămână îngropat în statisticile interne, a devenit public după ce comediantul Dan Badea, aflat în vagon, a transmis întreaga scenă live pe rețelele sociale, arătând fanilor realitatea dură a călătoriilor cu CFR.

Pe 5 septembrie 2025, trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă 80 de kilometri între Petroșani și Simeria în puțin peste trei ore, a ajuns la destinație după 12 ore și 17 minute. Mai mult, garnitura a sosit cu un vagon mai puțin decât la plecare.



