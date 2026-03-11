„CFR, tot ce am auzit despre voi e adevărat! CFR=FALIMENT!”, a scris actorul pe Facebook, jurându-se că nu va mai călători cu trenurile operatorului de stat.

Locomotiva EC 015 – de la triumf la eșec

Predarea locomotivei EC 015, a șaptea modernizată prin fonduri PNRR, fusese anunțată cu entuziasm chiar în ziua incidentului. Societatea Comercială de Reparații Locomotive Brașov (SCRL), filială a CFR Călători, celebra reușita pe Facebook: „Predăm oficial locomotiva LEMA 015, cea de-a 7-a pregătită pentru CFR Călători. Drum bun sub razele soarelui!”.

Din păcate, soarele nu a strălucit prea mult. Locomotiva, care fusese testată anterior pe ruta București Nord – Fetești, a fost pusă în serviciul comercial la trenul IR 1633. Trenul a plecat din București Nord la ora 13.43, urmând să ajungă la Brașov la 16.15. Totul a decurs normal până la Predeal, însă între Predeal și Timișu de Sus disjunctorul locomotivei s-a defectat.

Întârziere și intervenția din Brașov

Defecțiunea a necesitat intervenția unei alte locomotive, EA 292, care a fost trimisă de la Brașov pentru a prelua trenul.

Această operațiune a întârziat trenul cu 116 minute, iar călătorii au ajuns la destinație cu mult peste ora programată. Potrivit datelor CFR SA, trenul IR 1633 a fost tras pe linie moartă până la rezolvarea situației.

Videoclipul cu locomotiva defectă, viralizat pe rețelele sociale

În tren se afla Dan Badea, unul dintre cei mai cunoscuți comediani din România, care a relatat incidentul în direct pe Facebook.

„Să pui o locomotivă în probe la tren de călători are un nume simplu: PROSTIE! CFR=FALIMENT!”, a scris Badea, adăugând că nu va mai folosi niciodată serviciile CFR Călători. Actorul a postat un live din fața locomotivei defecte, atrăgând atenția asupra problemelor din sistemul feroviar.

Pentru claritate, locomotiva nu era în probe, ci fusese testată anterior și predată oficial către CFR Călători. Totuși, mesajul lui Badea a avut un impact semnificativ, alimentând nemulțumirea publicului față de serviciile feroviare.

CFR Călători nu comentează incidentul

Operatorul feroviar de stat nu a oferit nicio reacție oficială despre incident. Nici scuzele față de pasageri nu au venit, o practică obișnuită pentru CFR Călători, care rareori comunică în asemenea situații.

Problemele tehnice ale locomotivelor sunt o realitate frecventă. Publicația Club Feroviar a relatat anterior despre defectarea altor locomotive modernizate, precum LEMA 005 de la Softronic sau ELASMO 007 refăcută la RELOC. Problemele nu sunt exclusiv ale CFR Călători, ele regăsindu-se și la operatorii privați de transport feroviar.