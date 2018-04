Regizoarea Mirona Radu aduce în România filme care tratează problematica rolului femeii în societate. „Paula” este cel mai recent film din cinema care vorbește despre emanciparea femeii. Societatea s-a schimbat, însă în continuare femeile sunt discriminate. Tot mai mulți regizori se apleacă asupra acestei teme.

Mirona Radu lucrează la un documentar despre femei, cu o abordare inedită, pe care nu vrea însă să o dezvăluie, înainte ca proiectul să intre în cinema. Până atunci, aduce în cinematografele din țară filme multipremiate care pun în prim plan femeia. Acum, lungmetrajul „Paula” poate fi văzut pe marile ecrane din toată țara.

„Mă bucură faptul că filmul este realizat de un bărbat, care este interesat de această problematică. Pe mine personal mă interesează foarte mult problematica feminină și o voi explora într-un film documentar, de data aceasta, care se află în stadiul de dezvoltare”, spune regizoarea Mirona Radu.

Filmul „Paula” a intrat în cinematografe

Regizoarea ne dezvăluie din acțiunea filmului pe care ni-l recomandă și care deși are acțiunea în Germania anului 1900, nu-și pierde din prospețime. Și astăzi femeia este prinsă în dilema carieră versus familie, cu atât mai mult la noi în țară, și astăzi femeile sunt discriminare la angajare.

„Acțiunea filmului Paula, în regia Christian Schwochow, se petrece în Germania anului 1900, când pictura era o vocație total inacceptabilă pentru o femeie și când singurul lucru «creativ» pe care îl putea face femeia era să facă copii. De altfel sunt câteva momente extrem de emoționante în film când se ridică această problemă: familie versus profesie. Femeia pare să nu aibă dreptul, dar nici aptitudinile necesare pentru o carieră, cu atât mai mult o carieră artistică. Cred că lucrurile în general s-au ameliorat, cel puțin la nivel declarativ. Dar cred în același timp că există o mare presiune asupra femeii în general – din partea familiei, din partea societății, ea nefiind apreciată de multe ori ca valoare în sine, independent de faptul că este sau nu mamă sau/și soție. Cred că și noi ca femei greșim mult, nereușind să fim cu adevărat autentice, ci doar oglinzi ale celor pe care îi iubim, căutând să ne definim mai mult prin relațiile cu ceilalți: soț, copii”, spune regizoarea.

Filmul nu este doar pentru femei, chiar dacă le are în centru. „Cred că filmul e un îndemn să fim curajoși și să fim noi înșine, fără ca acest lucru să însemne să îi rănim sau desconsiderăm pe cei de lângă noi. Paula respinge convenționalul și explorează stilul ei unic, urmându-și un vis în care crede cu ardoare. Lungmetrajul are un tagline consider sugestiv: Tu nu crezi în mine, dar eu cred. Viața mea va fi o sărbătoare. De noi depinde ca viața să ne fie sărbătoare, cred că asta ar trebui să conștientizăm cu toții, și să fim curajoși și responsabii, să realizăm că nu putem da vina pe cei din jur pentru felul în care noi alegem să trăim”, este mesajul pe care Mirona Radu l-a extras din film.

„Paula”, distribuit de Clorofilm, a intrat în distribuție în cinematografele din București și din alte 8 orașe din țară, din 9 aprilie, într-un număr total de 11 săli: București (Cinema Elvire Popesco, Muzeul Țăranului Român, Cinema Union), Baia Mare (Cinema Dacia), Botoșani (Cinema Unirea), Brăila (Cinema Central), Constanța (Cityplex Tomis), Craiova (Cinema Modern), Pitești (Cinema Sebastian Papaiani), Târgu-Mureș (Cinema Arta), Sfântu Gheorghe (Arta by Cityplex).