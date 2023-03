REPORTAJ. „Mă îmbrac de la «casa de modă» SH, am o cremă cu acid hialuronic de 8 lei”. Cadou de 8 Martie pentru 300 de femei din toată țara: transformare la coafor

Pe masă sunt aliniate gablonțuri strălucitoare și pe perete stau pe umeraș bluze, fuste și rochii. În stânga se face machiajul și în dreapta, coafura. Trei bărbați așază în sala mare luminile și prospectează cele mai bune unghiuri pentru sesiunea foto. Sediul Asociației „Niciodată singur” din București pare mai degrabă un studio foto decât un spațiu de socializare pentru vârstnici.

„Aș fi vrut să fiu ca Sophia Loren, dar nu-mi permiteam”

Prima femeie care va trece prin transformare și va putea trimite nepoatelor și fiicei împrăștiate pe două continente fotografii profesioniste cu ea este Maria Dumitrașcu. Este îmbrăcată într-un pulover galben cu câteva dungulițe negre, „combinația mea preferată de culori”. „Mă simt foarte bine aici, cu o seară înainte să vin la asociație nici nu dorm, îmi place să mă pregătesc ca să am puterea de a conversa cu dumneavoastră”, spune femeia, care își declară cu mândrie vârsta: „75 de ani!”. Primește mereu reacții de mirare care o încântă. Ada, hairstylistul, deja i-a prins părul blond în câteva clame și a dat primul fixativ.

Doamna Maria Dumitrașcu, prima care va trece prin transformare, își declară cu mândrie vârsta: „75 de ani!”

Maria Dumitrașcu a fost profesoară de matematică, așa că mereu a trebuit să fie atentă la ținuta sa, fiindcă „elevii sunt foarte atenți”. Dar nu a exagerat niciodată. E drept, recunoaște, nici nu erau foarte multe variante când era ea adolescentă și apoi tânără soție. „Aș fi vrut să fiu ca Sophia Loren, dar nu-mi permiteam. Dar am avut noroc de o croitoreasă bună și am avut patru bluze și o fustă și eram foarte elegantă cu ele”, povestește pensionara.

A prins și moda minijupei. „Le spuneam fuste-abajur și am purtat mult. Umblam pe frig și ajungeam acasă degerată”, spune femeia și râde vesel ca un clopoțel.

Maria Dumitrașcu a fost profesoară de matematică

Secretul frumuseții: optimismul

„Am o nepoată de 22 de ani arhitectă la München, o nepoată fotbalistă la Juventus Torino și o fiică în Canada, iar eu singură în București”, spune repede femeia. De aceea activitățile de socializare de la „Niciodată singur” îi prind bine. „Mă întineresc!”

Crede că secretul frumuseții nu stă în cât cheltuiești la salon, ci cum înveți să temperezi gândurile negre. „Eu mă protejez mental. Nu mă las afectată de nimic negativ”, spune Maria. Investește foarte puțin în modă și îngrijire.

„Vă mai spun un secret: mă îmbrac de la casa de modă SH! Această eșarfă pe care o vedeți a costat 3 lei! 4 lei un tricou, un sacou! Păi? Am o cremă de față cu aloe vera și acid hialuronic de 8 lei”, dezvăluie ea.

Maria (în galben) crede că secretul frumuseții este optimismul

Ajunge și Paraschiva Pleșescu și când face cunoștință cu Maria nu-și spun numele, ci vârsta: „Nu ne știm, dar facem cunoștință: am 80 de ani și am un fiu de 60!”. „Eu 75! Ne știm de la maternitate!”, glumește Maria. Gheața e spartă, atmosfera devine și mai veselă.

Paraschiva Pleșescu, de pe scaunul de make-up, deapănă povești cu o veche prietenă de la Asociația „Niciodată singur”

„În martie nu exista să nu petrecem”

Paraschiva a lucrat într-o fabrică de textile, ca maistru. I-a plăcut să lucreze cu tinerele fete care stăteau la căminul întreprinderii. Femeile se ajutau și atunci, dar Paraschivăi îi place și mișcarea feministă de azi. „Noi ne ajutam extrem de mult. Ne întâlneam în fiecare săptămână, suntem patru prietene… eram patru, două au murit. Lucram în același loc și mult ne-am ajutat. Și am și petrecut mult. În martie nu exista să nu petrecem”, povestește femeia.

Paraschivei Pleșescu îi place să spună bancuri și de data asta le înveselește pe fetele care îi aranjează părul

– Îmi mai dai puțin ruj?, îi cere make-up artistului.

– Mai roșu vreți?

– Da! Un pic mai roșu. Când deschizi gura nu contează ce zici, dar să fie roșie. Și contur, eu îmi dau cu contur maro. Am două creioane acasă, unul maro de buze și cel negru de ochi!

Primește o oglindă să se vadă și e mulțumită.

Paraschiva adoră roșul pe buze

Ședință foto cu multe zâmbete

Povestește cu relaxare despre necazurile de care nu s-a lăsat doborâtă: acum își admiră părul ușor cârlionțat în timp ce capătă volum sub peria coafezei, dar acum doi ani, din cauza tratamentului de chimioterapie pentru cancerul la sân, își pierduse până și genele. „Mi-au crescut la loc, am fost ca pasărea Phoenix, am renăscut din cenușă! Optimismul mă ajută să mă simt bine. Am încredere în mine și sunt foarte optimistă!”, le spune tinerelor din echipa de coafură, machiaj și fashion. După ce a îmbrăcat noua bluză roz pal și și-a pus niște cercei mari cu alb și auriu e pregătită pentru shooting.

Paraschiva a ales o bluză roz pal pentru sesiunea foto

Râde cu capul pe spate când urmează instrucțiunile fotografului. Se simte atât de bine că începe să și danseze. Mai puțin confortabilă în fața camerei este Maria, dar se obișnuiește repede și cu blițul, și cu zecile de ochi care o privesc admirativ. Își sprijină mâinile de șemineu, se uită în sus, mai la stânga, stă elegant pe scaun. Toate doamnele decretează o zi cu adevărat reușită și care ar trebui repetată.

Maria Dumitrașcu, pozând pentru sesiunea foto profesionistă

Astăzi, la coafor

Pe 8 Martie, 320 de alte femei din toată țara, beneficiare ale „Niciodată singur”, vor merge la coafor. „E semnalul nostru pentru zilele de 1 și 8 Martie că fiecare vârstă e frumoasă și trebuie să avem grijă de noi”, spune Cătălin Dinu, directorul asociației.

România se află pe locul doi în UE, după Bulgaria, în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială al persoanelor peste 65 de ani. Patru din zece vârstnici de la noi sunt în această categorie. O altă problemă a pensionarilor români este singurătatea. „Un studiu din SUA arăta că singurătatea e mai nocivă decât un pachet de țigări fumat zilnic. Îi vedem pe pensionari că sunt retrași, că nu au un cerc social, nu știu ce să facă cu timpul liber, stau mai mult în casă și soluția până la urmă este să te reîntorci în comunitate, să ai un grup social, să faci ce îți place, să descoperi pasiuni noi”, mai spune Cătălin Dinu.

Cătălin Dinu, directorul asociației „Niciodată singur”

România are în jur de 4,7 milioane de pensionari. O zecime dintre aceștia trăiesc în singurătate extremă, adică se văd și vorbesc cu mai puțin de doi oameni într-o lună, potrivit unui studiu național.

