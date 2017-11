Gabriela Bularca este o economistă de 48 de ani din Braşov care şi-a găsit o pasiune din a face jucării croşetate. Şi nu oricum, ci după o tehnică tradiţională, cu fire 100% româneşti şi dând viaţă doar animalelor şi păsărilor existente în fauna autohtonă. Are peste o sută de modele proprii, iar fiecare personaj din „ferma“ ei multicoloră are un nume şi o poveste.

Cu o ghiduşie şi veselie molipsitoare, Gabriela spune că i-a plăcut întotdeauna să se joace. Şi o face şi acum, dar în alt fel. Mânuind croşeta şi dând viaţă unor jucării unicat, fiecare cu propria poveste. Deşi nu are copii, a iubit întotdeauna poveştile şi meşteşugurile româneşti. De altfel, provine dintr-o familie de meşteşugari. Bunica era cojocăreasă, mama croitoreasă (încă de la 13 ani, iar la 16 ani devenise cea mai tânără şefă de secţie din cooperaţia de la Braşov), iar tatăl ei făcea rochii de mireasă.

„Îmi place să mă joc şi acum. Când eram în clasele I-IV îmi plăcea să îmi confecţionez jucării din cârpă, pentru că îmi rămâneau resturi de materiale de la mama, care era croitoreasă. Eu croşetez din clasa a V-a. Şi bunica croşeta, dar eu nu am apucat să învăţ de la ea, pentru că a murit când eu eram în clasa a II-a. Am îndrăgit croşeta când am dat de profesoara de lucru manual. La început, mi s-a părut greu, dar după ce am început şi am văzut ce lucruri frumoase pot ieşi… nu m-am mai oprit. Cât am fost copil nu m-am jucat niciodată cu păpuşi, ci cu animăluţe sau maşinuţe. Mi-au plăcut cel mai mult urşii ca jucării, dar şi jucăriile vii“, spune ea râzând şi arătând spre pisica Siţa, care nu dă atacul niciodată la zecile de gheme colorate din jurul ei, „pentru că ştie că este muncă serioasă şi nu intervine“.