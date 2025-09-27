Pregătiri pentru posibile întreruperi de curent

„Scopul unic al tuturor instituțiilor este de NU admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o «lovitură de stat electorală»”, a explicat Executivul de la Chișinău.

Autoritățile au luat măsuri pentru a asigura continuitatea procesului de votare în cazul întreruperilor de electricitate. Comisia Electorală va anunța orice incident în ziua votului.

Furnizorii de electricitate au adoptat măsuri suplimentare și au echipe dedicate pentru intervenții rapide.

Gestionarea alarmelor false cu bombă

Instituțiile de securitate sunt pregătite să gestioneze prompt alarmele false cu bombă, o tactică deja folosită în trecut.

Poliția va comunica aceste alerte pentru a asigura desfășurarea normală a scrutinului.

Combaterea atacurilor cibernetice

În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice din Moldova. Autoritățile acționează constant pentru a le combate.

Comisia Electorală Centrală garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională.

Prevenirea manipulării informaționale

Autoritățile afirmă că „serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental”.

Se monitorizează permanent situația și se comunică transparent pentru a evita panica.

Măsuri împotriva violențelor stradale

Autoritățile consideră că riscul de violențe stradale organizate este în scădere. SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane instruite să folosească arme și să rupă cordoane de poliție.

S-au descoperit arme, bastoane, grenade și alte materiale suspecte.

Prevenirea acțiunilor de vandalism

Forțele de ordine sunt mobilizate pentru a preveni acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană.

S-au făcut ajustări la adresele secțiilor de votare. Observatorii și alegătorii sunt rugați să raporteze orice încercare de încălcare a legii.

