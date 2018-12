Revelion 2019 în aer liber în București: Concerte în Parcul Titan și în Piața Constituției

Show de muzică și artificii în Piața Constituției

La Revelionul din acest an organizat de Primăria Capitalei, vor cânta, începând cu ora 19.30, Delia, Carlas Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea şi Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori. Invitat special va fi DJ-ul internațional André Tanneberger, cunoscut cu numele de scenă ATB, care va mixa live în Piața Constituției.

Nu va lipsi nici spectacolul de artificii.

Bucureștenii se vor bucura de peste 6 ore de muzică.

Concertul din Parcul Titan, sub emblema Revoluției din 1989

În Parcul IOR din sectorul 3, spectacolul are în prim plan ideea de libertate, susține primăria, întrucât în 2019 se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989. Evenimentul este organizat sub deviza „Liberi sub cerul liber'.

Pe scena din parc vor concerta Byron, Vunk, Mihai Mărgineanu, Paraziții, Carlas Dreams, Alifantis&ZAN, Lidia Buble, Silviu Biriș, ROA și Adrian Naidin.

Focurile de artificii cu o durată de opt minute de la miezul nopții vor marca trecerea în noul an, iar evenimentul va începe la ora 19.00, fiind prezentat de Răzvan Simion.

Intrarea la ambele spectacole este liberă.

Restricții de trafic pentru concertul din Piața Constituției

Începând de duminică, ora 13.00 și până luni, 1 ianuarie, ora 6.00, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Unirii, între Bd. I. C. Brătianu și Piața Cosntituției, inclusiv pe bretelele adiacente, precum și pe Bd. Libertății, între Calea 13 septembrie și Bd. Națiunile Unite, anunță Brigada Rutieră.

Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească rutele ocolitoare:

– Calea 13 Septembrie – Bd. Libertăţii – Bd. Regina Maria;

– Calea 13 Septembrie – Str. Izvor – Bd. Naţiunile Unite – Spl. Independenţei;

– Bd. Corneliu Coposu – Splaiul Independenţei – Bd. Naţiunile Unite – Str. Izvor;

– Bd. Unirii – Splaiul Independenţei – Bd. Naţiunile Unite – Str. Izvor.

Metroul, 16 linii de autobuze și trei linii de tramvai vor circula în noaptea dintre ani

În noaptea de 31 decembrie 2018 spre 1 ianuarie 2019, trenurile de metrou vor circula între orele 24.00 și 01.00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 01.00 până la ora 5.00 la un interval de 20 minute.

În zilele de 1 și 2 ianuarie, pe Magistrala 1 Republica – Dristor 2, Magistrala 2 Berceni – Pipera și Magistrala 3 Anghel Saligny – Preciziei, trenurile vor circula la un interval de 9 minute, în timp ce pe Magistrala 4 Gara de Nord – Parc Bazilescu, metrourile vor circula la un interval de 11 minute.

În ceea ce privește transportul la suprafață, toate cele 16 linii de autobuze de noapte care ajung în zona centrală vor circula în noaptea de Anul Nou: N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121.

De asemenea, vor rămâne în circulație, pe tot parcursul nopții, și liniile de tramvai 1, 10 și 41, care vor ajunge în stații la un interval de 30 de minute. În zilele de 1 şi 2 ianuarie, mijloacele de transport în comun vor circula după un program corespunzător unei zile de duminică, precizează STB.

Citește și: Zile libere degeaba! În 2019, o treime din zilele nelucrătoare de sărbătoare legală pică sâmbăta sau duminica