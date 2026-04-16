Rezultatele loto din 16 aprilie 2026

Report de peste 15,48 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 16 aprilie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,48 milioane de lei (peste 3,04 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 64,61 milioane de lei (peste 12,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 179.900 de lei (peste 35.300 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 196.000 de lei (peste 38.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 531.900 de lei (peste 104.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 143.100 de lei (peste 28.100 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

