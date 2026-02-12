Cuprins:
Biletul norocos a fost jucat pe amparcat.ro
Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 28 de lei.
Conform Loteriei Române, acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 09.11.2025 și a fost în valoare de 49.149.676,24 lei.
Joi, 12 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câștiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.
Rezultatele loto din 12 februarie 2026
Joker: 27, 6, 9, 22, 18 +11
Noroc Plus: 300940
Loto 5 din 40: 20, 29, 14, 25, 2, 19
Super Noroc: 830570
Noroc: 2024955
Loto 6 din 49: 26, 6, 4, 10, 29, 7
