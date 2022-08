Rezultatele Loto 6/49 din 25 august 2022

Loto 6/49: va urma

Loto 5/40: va urma

Joker: va urma

Noroc: va urma

Noroc Plus: va urma

Super Noroc: va urma

Report în valoare de peste 8,49 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 21 august 2022

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,92 milioane de lei (peste 1,82 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,37 milioane de lei (peste 897.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 514.700 de lei (peste 105.400 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 43.400 de lei.

La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 82.300 de lei (peste 16.800 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 392.000 de lei (peste 80.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 30.600 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Marele premiul la Loto 6/49 la categoria I, în valoare de aproape 8,5 milioane de lei, a fost câștigat ultima dată pe 2 iunie. Câștigătorul premiului este un bărbat din Gura Teghii, judeţul Buzău.

Recomandări Reacțiile polițiștilor după ce au văzut intervenția în cazul lui Alexandru Găzdac, împușcat de 6 ori. „A tras ca la nuntă” vs „Nu suntem roboți”

La tragerea Noroc de duminica, 21 august, la categoria N+3 s-a inregistrat un castig in valoare de 921.892,98 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mioveni, jud. Arges.

Pe 4 august, la tragerea Noroc Plus a fost câștigat premiul de categoria I în valoare de 204.079,36 lei. Biletul a fost jucat la o agenție din Slobozia. În aceeași zi a fost câștigat și premiul la tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a în valoare de 175.976 de lei. Biletul norocos fusese jucat la o agenție din sectorul 1 al Capitalei.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a șocat-o pe soția lui Angel Di Maria, a fost un veritabil coșmar

Playtech.ro ȘOC! Cât costă o noapte de cazare în pensiunile Andreei Esca de la Porumbacu de Sus. Suma e URIAȘĂ!

Observatornews.ro Rudele lui Eugen Sabău povestesc cum a decurs procedura de eutanasiere. Cumnatul i-a stat alături până în ultima clipă

HOROSCOP Horoscop 25 august 2022. Racii au parte de cam mult foc și prea puțină emoție și se descurcă mai greu în astfel de contexte

Știrileprotv.ro Fenomen rar întâlnit, descoperit în România. Va cuprinde toată țara. Șocați, oamenii au sunat deja la 112

FANATIK.RO Cum a cerut-o George Simion de soție pe Ilinca: „Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele”

Orangesport.ro Un fotbalist italian şi-a omorât cu sălbăticie fosta iubită. Ce a putut să îi facă i-a înfiorat şi pe anchetatori: ”Nu, te rog, ajutor!”

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!