De Sidonia Bogdan,

„Este o risipă a banului public, niciun președinte sau vicepreședinte ICR nu a mai plecat în deplasări externe însoțit de un consilier, pentru că nu se justifică acest tandem. Singura excepție a fost fostul președinte ICR, Radu Boroianu, care nu suporta să zboare cu avionul și pleca cu un șofer cu mașina în afara țării”, au explicat surse apropiate instituției ziarului Libertatea.



Krizbai Bela Dan. Foro Agerpres

Întrebat care este rațiunea pentru care este însoțit de către șeful său de cabinet, Nicolae Ștefan Popa, în majoritatea deplasărilor externe, vicepreședintele ICR Krizbai Bela Dan a declarat că nu are nimic de comentat în afara răspunsului oficial trimis redacției de către ICR.



„În anul 2019, domnul vicepreşedinte Krizbai Bela Dan a efectuat 9 (nouă) deplasări în străinătate, cu perioade între 2 (două) şi 7(şapte) zile, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în funcţie de complexitatea evenimentelor, locul de desfăşurare (distanţă) sau a scopului (..) În 7 (şapte) dintre deplasările acestuia, domnul Nicolae Ştefan Popa a participat în calitate de Director de cabinet al domnului vicepreşedinte, în vederea monitorizării evenimentelor, gestionarea eficientă a agendei stabilite şi asigurarea bunei desfăşurări a întâlnirilor de lucru, la nivel operaţional”, este răspunsul ICR la solicitarea Libertatea.



Potrivit surselor Libertatea apropiate instituției, în actele de contabilitate apar 11 facturi pentru bilete de avion în afara țării pentru numele demnitarului ICR, așadar Krizbai Bela Dan ar fi fost în 11 deplasări externe în anul 2019, nu 9, cum susține oficial ICR.



În anul 2019, vicepreședintele ICR a fost plecat într-o delegație costisitoare la Washington, de două ori la Istanbul, de două ori la Budapesta, la Beijing etc.



Nicolae Ștefan Popa, stânga, și Krizbai Bela Dan la Festivalul de Film de la Washington, în iunie 2019. Foto: romanianfilmfestivalwashingtondc2019

Într-o poză de la Festivalul de Film de la Washington, vicepreședintele ICR apare la o vizionare de film lângă Ștefan Popa.



Mii de euro tocați pe deplasări



Baremul de cheltuieli pentru deplasările externe este următorul: demnitarul primește 300 euro per noapte, pe care nu este nevoie să îi justifice printr-o factură, plus 70 euro diurnă pe zi. Un angajat simplu primește 150 euro pe noaptea de cazare pe care nu trebuie să îi justifice, plus 35 de euro pentru diurnă pe zi.



Potrivit răspunsului oficial ICR, o deplasare externă a durat între 2 și 7 zile. La un calcul care se bazează pe o medie de cinci zile pentru fiecare deplasare externă, reiese că ICR a cheltuit pentru „excursiile” lui Ștefan Popa în străinătate în jur de 8.325 euro numai pentru cazarea și diurna lui, fără facturile de avion. Dacă punem un preț mediu pentru fiecare factură la avion de 400 euro, asta înseamnă că ICR a mai cheltuit (orientativ) alți 3.600 euro.



„Anul 2019 a fost un an special – bugetul filialelor din străinătate pentru proiecte a fost redus drastic pentru a face rost de o sumă cât mai mare pentru proiectul Europalia. Bugetele s-au cam înjumătățit. Aproape 60.000 de EUR a reprezentat un buget mare pentru filialele ICR în anul trecut. În acest context, să arunci bani pentru deplasările inutile ale lui Popa ca să vadă el lumea este lipsă acută de profesionalism”, au explicat sursele Libertatea.

Libertatea a publicat o serie de articole despre ce se întâmplă în Institutul Cultural Român. Puteți citi și:

