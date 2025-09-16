Conducerea socialiștilor europeni a luat această decizie în unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joi trecută. Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni generale programate în perioada 16 – 18 octombrie la Amsterdam.

Decizia vine după ce Robert Fico s-a deplasat la Moscova pentru a asista la parada de 9 mai. De asemenea, premierul slovac a fost singurul lider de stat din Uniunea Europeană care a fost prezent la parada militară organizată de China la începutul acestei luni.

Smer a fost suspendat din Partidului Socialiştilor Europeni în octombrie 2023, împreună cu partidul său aliat Hlas.

Robert Fico (61 de ani) s-a poziționat de regulă împotriva socialiştilor europeni, încetinind adoptarea de sancţiuni împotriva Rusiei şi subminând statul de drept la Bratislava, la fel cum procedează premierul ungar Viktor Orban.

Europarlamentarii Smer şi biroul de presă al partidului nu au răspuns la solicitările de comentarii adresate de Politico.

