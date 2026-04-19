Performanța robotului, echipat cu un sistem avansat de navigație autonomă dezvoltat de o marcă chineză de smartphone-uri, a fost spectaculoasă, chiar dacă acesta a suferit o căzătură cu doar câțiva metri înainte de linia de sosire.

Deși acest timp nu va fi omologat în clasamentul oficial al semimaratoanelor, el reprezintă o demonstrație impresionantă a progreselor tehnologice înregistrate în domeniul roboticii. De altfel, în cadrul aceleiași competiții, desfășurate în 2025, cel mai bun robot a finalizat cursa în 2 ore, 40 de minute și 42 de secunde, ceea ce subliniază salturile uriașe realizate în doar un an.

Semimaratonul de la Yizhuang, organizat în apropierea Beijingului, a avut drept scop promovarea tehnologiilor avansate în rândul publicului larg și stimularea inovației.

Evenimentul a inclus două piste paralele, una pentru oameni și alta pentru roboți umanoizi, pentru a preveni eventualele coliziuni. Comparativ cu edițiile anterioare, mișcările roboților au fost semnificativ mai fluide, iar numărul echipelor participante a crescut de la aproximativ 20 la peste 100, semn al interesului tot mai mare pentru acest domeniu, conform organizatorilor.

În ultimii ani, China a investit masiv în dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale „întruchipate”. La sfârșitul anului 2025, aceste investiții au atins impresionanta sumă de 73,5 miliarde de yuani (aproximativ 9,4 miliarde de euro), conform unui raport oficial.

Roboții umanoizi au devenit o prezență obișnuită în China, fiind integrați în mass-media, spații publice și diverse industrii, consolidând poziția țării ca lider global în acest sector tehnologic de vârf.

