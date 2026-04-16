Președintele Volodimir Zelenski numește operațiunea un punct de cotitură asupra viitorului războiului, deoarece s-a încheiat fără pierderi ucrainene. Acum, el promovează cu mândrie această inovație tehnologică și ca export militar sub eticheta „Fabricat în Ucraina”. „Ocupanții s-au predat”, a adăugat Zelenski.

Așadar, undeva pe frontul din Ucraina, niciun soldat nu a intrat în tranșee, într-o dimineață. Nu erau comandouri, infanterie și niciun om care să caute adăpost de gloanțe. Cine a avansat: mașini. Drone în aer, roboți la sol, iar la sfârșitul operațiunii, o poziție rusească complet capturată. Zero pierderi ucrainene.

Ucrainenii desfășoară roboți pe front de un an. Dar pentru prima dată în acest război și probabil pentru prima dată în istorie, o poziție inamică a fost complet ocupată exclusiv de dispozitive comandate de la distanță.

Zelenski a declarat că sistemele terestre fără pilot au efectuat peste 22.000 de misiuni pe frontul din Ucraina în primele trei luni ale anului 2026.

În ianuarie, robotul terestru ucrainean Droid TW-7.62, echipat cu elemente de inteligență artificială pentru detectarea, capturarea și urmărirea autonomă a țintelor, a capturat trei soldați ruși, potrivit producătorului ucrainean de apărare Devdroid.

Din aer, drone de recunoaștere zburau în cerc deasupra liniilor rusești și trimiteau imagini în timp real. La sol, roboți de luptă puternic înarmați, echipați cu mitraliere Rys și Protector s-au îndreptat spre tranșee și au deschis focul. În urma lor veneau roboți logistici cu muniție, roboți Ratel autodistrugători pentru cele mai periculoase atacuri și robotul de evacuare medicală Ardal, pentru orice eventualitate.

Împreună, au format ceea ce analiștii numesc acum doctrina „zidului dronelor”: mașinile preiau cele mai mortale faze ale bătăliei.

Ceea ce părea science-fiction nu cu mult timp în urmă este acum realitate. Armata ucraineană a extins semnificativ utilizarea sistemelor terestre fără pilot. Acestea sunt în prezent controlate de oameni de la o distanță sigură pentru a efectua diverse misiuni de atac și a evacua trupele rănite din zonele periculoase unde echipele umane de evacuare ar putea fi distruse de drone.

Deși discuția privind aspectele etice ale războiului tehnologic este încă în desfășurare, pentru ucraineni este vorba despre supraviețuire. Comandantul Oleksandr Sirskii a raportat că numărul operațiunilor robotice a crescut cu 50% într-o lună, pur și simplu pentru că atacurile tradiționale costă prea multe vieți.

Locotenent-colonelul Oleksandr Afanasiev a rezumat situația astfel: „Pierderea unui robot este gestionabilă, dar pierderea unui soldat pregătit de luptă, nu.”

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a adăugat o cifră înfiorătoare: în martie, dronele au fost responsabile pentru 96% din cei 35.000 de soldați ruși uciși.

Lumea privește și își deschide portofelul. Comisia Europeană a rezervat 1,5 miliarde de euro pentru a integra mai strâns industriile de apărare europene și ucrainene. Italia a anunțat un program comun de drone cu Ucraina. Marea Britanie a promis o livrare-record de 120.000 de drone.

Și apoi mai sunt statele din Golf. Ucraina a trimis 300 de consilieri să-i ajute să doboare dronele iraniene Shahed, cu sisteme de interceptare care costă mai puțin de 5.000 de dolari și elimină ținte de 50.000 de dolari. Ieftine, eficiente și ucrainene.

