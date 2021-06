Roger Waters a menționat că Mark Zuckerberg voia să foloseasă una din melodiile formației pentru o reclamă Instagram.

”A sosit în această dimineață, o ofertă cu o sumă uriașă, uriașă de bani”, a declarat recent Waters la un eveniment de susținere a activistului australian Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks.

„Iar răspunsul este ‘F**y you. În niciun nenorocit de caz”, a spus Waters despre oferta CEO-ului Facebook care ar fi vizat folosirea „Another Brick in the Wall, Part 2”, una dintre cele mai faimoase melodii ale formației.

„Menționez asta doar fiindcă aceasta este o mișcare insidioasă a lor de a acapara absolut totul. Nu voi face parte din porcăria asta, Zuckerberg”, a adăugat basistul Pink Floyd.

De altfel, revista Far Out a scris că trupa a refuzat să permită folosirea muzicii lor pentru orice fel de publicitate despre care nu credeau că ar fi pentru „o cauză bună”.

În timpul evenimentului Waters a citit scrisoarea primită de la Facebook care afirma că „credem că mesajul fundamental al melodiei este atât de relevant și necesar astăzi”.

Acesta a declarat că Mark Zuckerberg „vrea să facă Facebook și Instagram mai puternice decât sunt deja… ca să poată continua să ne cenzureze pe toți din această cameră și să împiedice răspândirea poveștii lui Julian Assange în rândul publicului general”.

Waters a mai afirmat de asemenea că fondatorul și CEO-ul Facebook este „unul dintre cei mai puternici idioți din lume”.

În prezent, Julian Assange este încarcerat la penitenciarul de maximă securitate Belmarsh, din sud-estul Londrei.

Fondatorul site-ului WikiLeaks a fost inculpat în mai 2020 pentru alte 17 capete de acuzare de justiţia americană, pe baza legislaţiei antispionaj. SUA îl acuză în special pentru că a pus în pericol unele dintre sursele lor prin faptul că în 2010 a publicat, pe WikiLeaks, 250.000 de telegrame diplomatice şi 500.000 de documente confidenţiale despre activităţile armatei americane în Irak şi Afganistan.

Citeşte şi:

Anchetă la Spitalul Județean Arad, după un consum de morfină „neobișnuit de mare”

Gestul făcut de un club din Ungaria în memoria lui Marian Cozma. Tatăl handbalistului: „E impresionant”

Nela Ignatenko a fost prinsă în Belgia: Ea a fost condamnată la 5 ani în dosarul Ferma Băneasa

PARTENERI - GSP.RO Hagi și Gică Popescu, umiliți pe Arena Națională! Scene incredibile, Gică a fost elegant: "N-am o problemă"

Playtech.ro BREAKING: Fotbalist celebru din România, MORT în urma unui accident rutier. Detalii șocante despre tragedie

Observatornews.ro Moştenitorul fără chip. O avere de 200.000 de lei a fost găsită ascunsă în casa unui bărbat din Galaţi, care a murit singur. Prietenii spun că avea o fată dintr-o legătură extraconjugală

HOROSCOP Horoscop 15 iunie 2021. Racii nu au acces la anumiți oameni, dar nici dacă ar avea, nu le-ar folosi la nimic

Știrileprotv.ro Drama finalistului de la Roland Garros. Tragedia l-a lovit cu 5 minute înainte de a intra pe teren

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse