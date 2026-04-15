Incidentul s-ar fi petrecut pe 20 martie. Cazul este descris de Poliția din Germania ca fiind unul cu „scene incredibile”, potrivit presei locale. Adolescentul român se plimba cu bicicleta în parcul orașului în jurul orei 15:00.

Acesta a fost oprit forțat de trei tineri pe care nu îi cunoștea. Apoi, potrivit poliției, minorul a fost imobilizat și constrâns să se așeze la pământ. După aceea, unul dintre agresori și-a pus piciorul pe capul băiatului și a făcut o fotografie.

Poliția din Landshut a reușit între timp să identifice unul dintre presupușii făptași. Este vorba de un albanez de 15 ani din Landshut. Ceilalți doi agresori nu au fost încă identificați.

