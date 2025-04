Turist român în Lisabona: „Trafic în haos”

Un turist român aflat în Lisabona a împărtășit pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor experiența sa, după ce criza energetică a provocat haos și panică în Spania și Portugalia.

„Aeroportul din Lisabona după 10 ore de la blackout. Încă nu zboară nimic”, a scris turistul, în jurul orei 3.00 dimineața, alături de imagini cu oamenii care se odihneau pe podeaua aeroportului.

„Dacă nu ai cash, «mori» de foame și sete? Cum vă descurcați”, l-a întrebat o utilizatoare de Facebook.

Călătorul a povestit, în jurul orei 4.00: „Cam da, de la 11-12 la prânz a început nebunia, nu funcționa niciun ATM, eu trebuia să ajung la aeroport, zero cash, metroul s-a oprit, trafic în haos. Am agățat efectiv pe cineva care m-au luat cu ei în taxi spre aeroport. Și aici zero atm-uri care să fi funcționat, deci «mureai» de foame și sete. Până la 9 n-au lăsat oamenii să intre în aeroport. Pe la 12 noaptea a revenit curentul și semnalul la telefon și netul. Au început acum să decoleze primele zboruri”.

Alți membri ai grupului au comentat: „Nimeni nu mai stă cu nasul în telefon!”, „Mulți ne bazăm pe tehnologie și, uite, se mai întâmplă una-alta”, „De asta nu trebuie să rămâi niciodată fără cash”.

„Am stat eu vreo oră până să-mi dau seama că problema nu e la telefonul meu”, a mai scris turistul român.

Zboruri anulate în Portugalia și Spania

Mai multe zboruri din București spre Portugalia și Spania au fost anulate luni după-amiază, din cauza penei masive de curent care a afectat cele două țări.

Alte zboruri au fost întârziate, în timp ce alte curse au fost anulate sau reprogramate.

O studentă româncă din Madrid și care trebuia să ajungă în Lisabona, a precizat pentru Libertatea că zborul ei a fost inițial deviat către Porto, iar apoi anulat.

Criza a început luni după-amiază, când o întrerupere masivă de electricitate a lovit Spania și Portugalia, blocând metroul, semafoarele, rețelele de telefonie și bancomatele.

Aeroporturile din Lisabona, Porto și Faro au funcționat cu generatoare de rezervă, dar zborurile au fost puternic afectate.

„Verificând situația din Portugalia și Spania, Lisabona și Porto se confruntă în continuare cu întârzieri foarte mari. În Spania, zborurile din zonele Madrid și Barcelona se desfășoară într-un ritm redus, iar traficul prin zona Sevilla este închis din cauza unei defecțiuni la radar”, a precizat Flight Radar, pe X.

Checking on the situation in Portugal and Spain, Lisbon and Porto still dealing with very high delays. Flights in Spain in Madrid and Barcelona areas are moving at a reduced rate and traffic through Sevilla area is closed due to radar failure. https://t.co/vfr10GV9md pic.twitter.com/qmUyoijFA4 — Flightradar24 (@flightradar24) April 28, 2025

Pasagerii din Spania și Portugalia au fost sfătuiți de companiile aeriene să nu se deplaseze la aeroport până la o nouă notificare, iar în unele cazuri le-a fost oferită opțiunea de reprogramare gratuită a zborului.

Încă nu a fost stabilită cu exactitate cauza penei de curent, dar rețeaua electrică spaniolă Red Electrica suspectează un „fenomen atmosferic rar” și o „problemă sistemică în rețeaua europeană”.

