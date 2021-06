Mutarea în arest la domiciliu nu înseamnă însă că acuzațiile care li se aduc celor doi au fost retrase, a mai precizat tatăl lui Protasevici, potrivit ediției în limba rusă a BBC.

Roman Protasevici și Sofia Sapega locuiesc acum fiecare în câte un apartament închiriat, la Minsk, mai notează BBC.

În vârstă de 26 de ani, fostul jurnalist este acuzat de mai multe fapte, printre care incitarea la ură socială pe baza activității profesionale și organizarea de dezordine în masă și riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Potrivit BBC, cei doi au fost văzuți joi într-un parc din Minsk împreună cu o echipă de filmare. Reprezentanții opoziției susțin că totul este o acțiune de propagandă a regimului Lukașenko.

Raman and Sofia are still hostages. Yesterday, Lukashenkas propaganda was shooting the film with them both, to show how happy they are in Minsk. Don’t trust a single word! We are dealing with the corrupted regime built on lies and terror, which play with peoples lives. pic.twitter.com/5UTxI1gPLJ