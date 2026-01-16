Refuzată la îmbarcare, după ce a consumat alcool

Femeia a declarat că intenționează să depună o plângere, considerând decizia companiei aeriene una exagerată. Ea nu a negat consumul de alcool, însă a susținut că acesta a fost moderat și că nu se afla într-o stare care să justifice refuzul îmbarcării.

„Dacă vă interesează vă spun ce mi s-a întâmplat mie astăzi, legat de compania Renair sau cum se numește (Ryanair). Deci mie astăzi mi s-a întâmplat. Am fost refuzată pentru îmbarcare pentru simplu fapt că am consumat băuturi alcoolice. Eu nu neg asta, pentru că am băut o vodcă, la sticlă mică și un suc din ăsta de guarana și frutti della passione. …. A fost ceva de nedescris”, le-a spus femeia reporterilor de la Observator News.

Ce spune regulamentul companiilor aeriene

Reprezentanții companiilor aeriene arată că pasagerii aflați sub influența alcoolului pot deveni un risc major la bordul aeronavelor. Aceștia pot refuza instrucțiunile echipajului, pot deveni agresivi și pot provoca incidente grave, inclusiv forțarea unor aterizări de urgență.

Conform regulilor interne, compania aeriană are dreptul legal să refuze îmbarcarea sau să evacueze un pasager dacă există suspiciuni rezonabile că acesta se află sub influența alcoolului și poate pune în pericol siguranța zborului.

Specialiștii din aviație atrag atenția că cei care consumă alcool înainte sau în timpul zborului tind să încalce regulile, să aibă un comportament agresiv, ceea ce duce la aterizări de urgență și sancțiuni de mii de euro.

Presiuni pentru reguli mai stricte

Incidentul vine în contextul în care Ryanair solicită autorităților europene introducerea unor restricții mai dure privind consumul de alcool în aeroporturi.

Compania a cerut limitarea la maximum două băuturi alcoolice per pasager și verificarea cărții de îmbarcare la achiziție.

„Nu reușim să înțelegem de ce pasagerii din aeroporturi nu sunt limitați la două băuturi alcoolice (folosind cartea de îmbarcare exact în același mod în care limitează vânzările duty free), deoarece acest lucru ar duce la un comportament mai sigur și mai bun al pasagerilor la bordul aeronavelor și un comportament mai sigur, experiență de călătorie pentru pasageri și echipaje în toată Europa”, a transmis compania aeriană.

Ryanair a inițiat recent o acțiune în justiție pentru recuperarea a 15.000 de euro, costuri generate de devierea unui zbor din cauza unui pasager turbulent.

