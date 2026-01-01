Care e probabilitatea ca exact patru numere să fie identice în ambele extrageri?

După ce numerele 23, 24, 28 și 49 s-au repetat la cele două trageri speciale, organizate pe 31 decembrie, la Loto 6/49, rețelele sociale s-au umplut de reacții furioase. Mulți români acuză Loteria Română de „bătaie de joc”.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, în ultima zi 2025, au avut loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Iar rezultatele la 6/49 i-au surprins și i-au indignat, în același timp, pe români, după ce patru numere s-au repetat. Rezultatele la Loto 6/49 – tragerea principală: 48, 24, 23, 34, 28, 49, iar la tragerea suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7.

Am întrebat programele de inteligență artificială care e probabilitatea ca exact patru numere să fie identice în ambele extrageri, iar răspunsul este unul surprinzător. Probabilitatea este de 0,097%, adică o șansă din 1.031 de perechi de extrageri.

În schimb, să prinzi toate cele 6 numere la Loto 6/49 în România înseamnă o șansă de 1 la 13.983.816.

„Deși pare surprinzător să iasă 4 numere identice la două extrageri consecutive 6/49, nu este extrem de rar comparativ cu jackpotul: 6 numere identice – 1 din aproximativ 14 milioane, în timp ce 4 numere identice (două extrageri) – 1 din aproximativ 1.030”, au precizat programele de inteligență artificială.

Val de reacții după tragerile de Anul Nou

Coincidența rară de la Loto 6/49, cu patru numere repetate la tragerile de Anul Nou, a provocat un val de reacții și numeroase teorii ale conspirației atât pe pagina de Facebook a Loteriei Române la secțiunea comentarii, cât și pe rețelele sociale.

„23, 24, 28, 49!!! Aceleași 4 numere extrase la două extrageri consecutive care au avut loc în aceeași zi! Erau totuși 49 de bile diferite! Dacă până acum se spunea că tragerile loto organizate de Loteria Română sunt aranjate; acum cred că este clar ca lumina zilei pentru toată lumea cât de CORECTE sunt extragerile organizate de Loteria Română”, a comentat un român, la postarea Loteriei Române, în care erau menționate rezultatele extragerilor.

El a adăugat că „un alt element care ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea extragerilor loto organizate de Loteria Română este intervalul care trece de la momentul în care nu se mai pot pune bilete și momentul efectuării extragerilor loto! Ora 16 și, respectiv, ora 18:30!”.

Un alt jucător la loto a precizat: „Joc de 30 de ani, dar hoție mai mare ca asta nu am mai văzut!!!! Mai aveați puțin și extrăgeați aceleași numere !!!!!”.

„Bătaie de joc !!! Totul este manipulat ! Ăsta a fost ultimul joc cumpărat de mine la voi!”, a spus altcineva.

Un alt român, care susține că joacă la Loto de 49 de ani, și-a exprimat frustrarea, pe Facebook: „Ca jucător de loto din anul 1976 vreau să-mi exprim indignarea față de faptul că am fost furați pe față de loteria națională la jocul 6/49 din data de 31.12.2025. Nu este posibil ca la două extrageri consecutive să iasă din urne în aceeași zi 4 numere identice la ambele extrageri. Asta ne întărește presupunerea că loteria națională, beneficiind de ajutorul calculatorului, ne fură fără nicio emoție…”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE