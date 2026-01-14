Andreea Anița, fata care a pus o țară în mișcare, rămâne fără timp

Campania, cea mai mare din România, este coordonată de Dani Cek, desemnat Omul Anului 2025 de Televiziunea Română, alături de Alexandru Lungu și echipa Asociației Aripi pe Pământ. Toți banii strânși ajung direct în conturile deschise pe numele Andreea Anița.

După ani de tratamente, operații, amputarea unui picior, extirparea unor lobi pulmonari și cure repetate de chimioterapie, medicii au ajuns la o concluzie dură: în România și în Europa nu mai există opțiuni reale pentru ea. Singura șansă vine din Statele Unite, unde există tratamentul Tecelra. Dar fără achitarea integrală a sumei, Andreea nu poate primi programarea și nu poate pleca.

Dar Andreea este internată la Spitalul Municipal din Fălticeni, timpul se scurge. Starea ei este gravă. A ajuns la urgențe cu probleme severe de respirație, saturație scăzută, ca efect al ultimei cure de chimioterapie. Respiră cu mască de oxigen. Noapte de noapte, mama ei îi stă la căpătâi și îi numără respirațiile: „Pentru Andreea, noaptea a fost un solstițiu al durerii. Nu ca o victorie, ci ca un simbol al rezistenței”.

Fălticeni, orașul care respiră acum pentru Andreea

În Fălticeni, campania nu mai este un eveniment. Este viața de zi cu zi. Școli, grădinițe, restaurante, farmacii, cafenele, frizerii, saloane, firme mici, toți au devenit parte din același efort. Una dintre cele mai mari inițiative locale este campania uriașă cu pizza.

O pensiune din Fălticeni donează integral încasările din zilele de miercuri, joi și vineri pentru comenzile de pizza, direct în conturile Andreei. Practic, fiecare comandă înseamnă o donație. Fără excepție. Tot în oraș, două farmacii au amplasat urne pentru donații, pentru cei care nu pot dona online, dar vor să ajute.

„Ce s-a întâmplat în Fălticeni zilele astea nu poate fi cuprins în cuvinte. Aici se desfășoară cea mai mare campanie umanitară din România pentru salvarea unei vieți”, a transmis părintele Alexandru Lungu.

România și diaspora donează din ce sunt, nu din ce au

Pe pagina „Aripi pe Pământ” și în zeci de grupuri din țară și din diaspora, au apărut mii de licitații și inițiative. Sunt imposibil de numărat. Oamenii nu mai caută lucruri scumpe. Caută ce pot da. Se licitează bijuterii, haine, încălțăminte, jucării, obiecte de casă, inclusiv lucruri folosite. Pentru că atunci când lupți pentru viață, orice leu contează. Iar banii se virează direct în contul Andreei. Cineva a scos la licitație doi câini ciobănești, o femelă alb-negru cu pedigree și un mascul negru.

Un medic pediatru a pus la dispoziție două consultații pediatrice în Brașov, plus suport online ulterior, un cabinet medical a anunțat că tariful consultațiilor din această perioadă a fost donat integral în contul Andreei, alții oferă ședințe foto pentru copii și familii. Se oferă pictat pe față pentru copii, timp de trei zile, câte două ore pe zi, cu banii direcționați integral către ea.

O familie oferă două nopți de cazare în Bucovina, la Gura Humorului. Plata se face direct în contul Andreei, iar cei care câștigă vin în vacanță cu dovada donației.



O fetiță de 10 ani a licitat mănușile cu care a câștigat 12 medalii

Una dintre cele mai puternice povești vine dintr-o familie care a fost în țară de Anul Nou. Fetița lor a aflat de Andreea și a decis singură să ajute.

A scos la licitație mănușile cu care a câștigat 12 medalii. Lucrurile cu care a urcat pe podium. Licitația a pornit de la 200 de lei, iar banii merg integral în contul Andreei. Costurile de transport sunt suportate de familie. Pentru un copil, nu e puțin. E tot ce are mai valoros.

Cine nu are ce să vândă, gătește pentru Andreea. Și se licitează pâine de casă, fierbinte, scoasă din cuptor, sarmale, torturi, zacuscă, miere din stupină proprie. Unii gătesc pentru vecini, alții pentru diaspora, dar toți banii ajung în conturile Andreei.

„Nu am ce să vând, dar pot să muncesc”

Un mesaj care spune mult vine de la o dpamnă care a scris că se pune la dispoziție să facă curățenie în casă, apartament, să calce, să șteargă geamuri, în județul Galați, una-două zile, cu o singură condiție: suma stabilită să fie transferată în contul mamei Andreei. O donație care doare mai tare decât banii.

Cineva a pus la dispoziție servicii pentru înființări, modificări, dizolvări și radieri de firme, PFA-uri și întreprinderi individuale. Primele două persoane interesate, cu condiția ca onorariul să fie plătit în contul Andreei. Se licitează chiar și apeluri de consultanță pentru accesarea finanțărilor nerambursabile de 50.000 de euro, cu plata direct în contul ei.

O lecție venită de pe străzile gri din București

La miezul nopții, un om al străzii a scris unuia dintre coordonatorii campaniei. Reciclase ambalaje. Strânsese câțiva bănuți. Voia să îi doneze pentru Andreea. Nu avea cont bancar. Nu avea acte.

Dani Cek a donat în locul lui 50 de lei și l-a rugat să-și păstreze banii, pentru că are nevoie de ei ca să supraviețuiască iernii. Un om care nu are nimic a vrut să dea tot.

Andreea mai are nevoie de 920.000 de dolari

Nu mai e vorba de recorduri. Nu mai e despre viral. Acum este vorba despre timp. Andreea este în spital, respiră greu, iar plecarea spre tratamentul din America depinde de o sumă care trebuie strânsă integral.

Andreea este încă aici. Alături de ea este o Românie întreagă, cu oameni care s-au oprit puțin din goană lor nebună ca să ducă, împreună, o povară imposibilă pentru o singură familie.

Andreea mai are nevoie de 920.000 de dolari. Nu e puțin. Dar oamenii, suflet cu suflet și leu cu leu, au arătat că nimic nu este imposibil. Sus inima!



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE